Ce vrea Microsoft să-ți vândă când instalezi Windows 10: numai aici nu văzusei reclame

Dacă ți-ai făcut un obicei din a instala cea mai nouă versiune de Windows 10 prietenilor, s-ar putea să te confrunți cu o nouă reclamă în procesul de instalare.

Nici nu contează cât de bună este oferta, e supărător modul în care Microsoft vrea să-ți vândă lucruri în cele mai proaste momente. Parcă mai ieri îți băga pe gât și Candy Crush la scurt timp după instalare, poate, poate cazi în plasă.

De această dată, la ultimul pas al instalării celui mai recent sistem de operare ieșit din Redmond, cei de la Microsoft te tentează cu o reclamă la Xbox Game Pass. Dacă această noțiune îți este străină, discutăm de un abonament la o colecție stufoasă de jocuri video pe care le poți instala și experimenta pentru doar un dolar, timp de o lună. După aceea, aceeași experiență în format digital te costă 10 dolari pe lună, în fiecare lună, până anulezi.

În cazul în care nu ești interesat de acest pachet cât se poate de ostentativă, mai ales când îți instalezi Windows-ul, opțiunile sunt clare. Apeși pe No thanks pentru a le explica celor de la Microsoft că ai lucruri mai bune de făcut cu timpul tău, mai mult decât atât, că vrei să-ți pui PC-ul pe picioare.

Supărător este și marketingul înșelător, scrisul incredibil de mic și faptul că întregul abonament îți este ”vândut” în spatele mesajului ”Descoperă următorul tău joc preferat”. Până și faptul că te taxează un dolar la început, iar după aceea plătești 10 dolari, este un detaliu care nu ar trebui să existe, mai ales dacă ai dat bani pe o licență de Windows.

Ca referință, nu este prima oară când cei de la Microsoft au fost penalizați pentru modul ostentativ în care îți bagă reclame pe gât. Va fi interesant dacă discutăm totuși de ultima oară când se întâmplă asta, chiar dacă nu cred.

I can’t believe we’ve reached the level of unironically shoving a „Join for $1.00” XGP upsell into Windows’s first run process pic.twitter.com/c1yZLTg2Yd

— Albacore (@thebookisclosed) June 10, 2021