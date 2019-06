Cum să treci peste restricțiile Microsoft ca să ai acces la Xbox Game Pass

Microsoft a lansat Xbox Game Pass, un abonament care-ți dă acces la 100 de jocuri pentru 1 dolar. România a fost uitată, dar există o soluție.

România nu pare a fi o piață foarte atractivă pentru marii jucători din industria de gaming. Google ocolește țara noastră cu serviciul său de streaming Stadia, iar acum Microsoft anunță un serviciu numit Xbox Game Pass for PC, care-ți dă acces la 100 de jocuri pentru doar 1 dolar, însă România nu este inclusă în lista țărilor unde serviciul este disponibil.

Așadar, inițial am crezut că acest abonament nu poate fi cumpărat de pe teritoriul țării noastre, dar am găsit o soluție. E foarte simplu să simți și tu că faci parte din lumea bună.

În schimbul acestui abonament, care în acest moment costă doar un dolar, primești acces la 100 de jocuri de la Microsoft, dar și de la alte companii. Și nu vorbim de titluri vechi sau doar indie, ci de jocuri noi AAA. De exemplu, Metro Exodus este inclus în abonament.

Ca să te poți juca atunci trebuie să te asiguri că Windows-ul tău are cele mai noi actualizări, inclusiv actualizarea Windows 10 May 2019 Update. Înainte să faci orice, intră în setări la regiune și schimbă România pe United Kingdom.

Cum să te joci zeci de jocuri pentru doar un dolar

Mergi pe site-ul Microsoft, aici, apoi apeși pe buton Join și te loghezi cu contul tău Microsoft (dacă nu ai atunci trebuie să-ți faci). În cazul meu, am descărcat aplicația Xbox Companion App și sistemul a detectat că nu am actualizarea mai 2019 așa că mi-a deschis asistentul Windows și am procedat să descarc și să instalez update-ul pentru sistemul de operare. Poți să descarci și să instalezi update-ul de mai de aici.

Am dat restart, apoi sistemul a instalat update-ul (procesul a durat vreo 30-40 de minute). Imediat după ce s-a terminat update-ul mi-a fost deschisă pagina cu Xbox Game Pass for PC și am apăsat pe butonul de Buy.

M-a rugat să-mi introduc datele (am pus o adresă la întâmplare și un cod poștal din Londra), apoi pe cele ale cardului (eu am folosit un Mastercard de la Revolut, dar știu că funcționează și cu Visa de la ING).

Mi-a luat o liră de pe card și am primit acces la 100 de jocuri. Mi-am instalat deja Forza Horizon 4, Football Manager 2019 și Ori and the Blind Forest: Definitive Edition. Vitezele de descărcare au variat de la 15-20 MB/s până la 45 MB/s, cu un abonament Fiberlink 1000 de la RDS-RCS.

De menționat că prețul de un dolar/liră/euro este valabil pentru perioada de beta (va crește la patru dolari/euro etc). Când se lansează oficial serviciul, costul va fi de 10 dolari/euro/lire pe lună. Tot e bine, zic eu.

Ce jocuri sunt disponibile cu Xbox Game Pass for PC