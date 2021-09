Ce se va întâmpla cu Lidl, Kaufland si alți mari retaileri, în viitorul apropiat. Toți clienții trebuie să știe

Efectele pandemiei asupra industriei de retail se vor simți din ce în ce mai puțin anul acesta, arată datele celor mai recente analize de piață.

Se pare că marii retaileri ai lumii își vor vedea din nou afacerile prosperând în 2021, după un an 2020 dificil, plin de provocări, atât la nivel medical, sanitar, cât și în privința resurselor umane, finanțelor și bugetelor.

Comerțul cu amănuntul și vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creștere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul „Navigating the New Reality: Retail and Consumer”, realizat de strategy&, departamentul de strategie globală din rețeaua PwC.

Ce se întâmplă cu aceste afaceri

Studiul constată faptul că ritmul de creștere va varia în funcție de fiecare sector. Ce înseamnă acest lucru? În cazul comerțului cu produse nealimentare, valoarea adăugată brută (VAB), respectiv contribuția companiilor din sector la economie, va crește cu 5,3% în 2021 și cu 7,2% în 2022, luând în considerare succesul campaniilor de vaccinare în toată Europa, fără apariția unor mutații rezistente la vaccin sau întreruperea lanțului de aprovizionare.

Studiul vorbește și despre evoluția industriei alimentare. Acest sector nu a fost foarte afectat de pandemia de coroanvirus, așa cum s-a întâmplat cu alte domenii. Prin urmare, aici vorbim despre o majorare a VAB de 0,3 % în 2021 și de 0,8 % în 2022, de la o scădere de numai 0,3% în 2020.

În general, spun analiștii care au întocmit studiul de piață, retailerii trebuie să se aștepte la rezultate financiare bune anul acesta.

O altă concluzie importantă pe care o găsim în studiul este aceea că e-commence-ul nu a fost doar o tendință trecătoare, apărută pe fondul restricțiilor anti-pandemie. Într-adevăr, oamenii au preferat cumpărăturile online, încurajați de criza sanitară, însă experții cred că nu se va renunța la acest trend, nici după ce pericolul epidemiologic va trece. Prin urmare, și retailerii online au motive de bucurie.