Ce se întâmplă dacă nu vrei să-ți testezi copilul de Coronavirus, în România: anunțul făcut de ministru

În cazul în care un copil din clasa fiului sau fiicei tale are coronavirus, s-ar putea să nu afli niciodată acest lucru. Cum este posibil, de ce este permis refuzul părinților de a-și testa copiii?

La mai puțin de 24 de ore după ce a fost introdus un formular de consimțământ pe care îl pot completa părinții care acceptă să le fie testat copilul de coronavirus, în cazul în care acesta prezintă simptome, ministrul Educației a redus la zero obligativitatea documentului.

Într-o intervenție televizată la Realitatea Plus, ​ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că părinţii nu sunt obligaţi să completeze formularul de consimţământ privind testarea copiilor care prezintă simptome specifice bolii COVID-19 la şcoală. Singura consecință a refuzului este că, în cazul în care părintele nu este de acord cu testarea, elevul va sta acasă 14 zile.



„Nu este obligatorie nicidecum completarea acestui formular la începerea semestrului 2. El trebuie să fie completat atunci când un elev are simptome specifice acestei boli. Doar atunci părintele este pus în faţa nevoii de a completa formularul, doar atunci. (…) Părintele nu este obligat să completeze acest formular. Nici un părinte nu este obligat, nu poate fi obligat. El trebuie să completeze doar atunci când elevul are simptome şi completarea se face cu: sunt de acord sau nu sunt de acord. Nimeni nu poate impune şi nu şi-a propus să impună să impună acest lucru”, a declarat ministrul Educaţiei, luni seară, la Realitatea Plus, potrivit news.ro.

„Dacă nu este de acord, nu mai poate reveni în şcoală cel puţin o perioadă de 14 zile, ia legătura cu DSP-ul şi cu medicul de familie şi pentru a vedea care sunt paşii următori”, a adăugat ministrul. A uitat să menționeze că, cel mai probabil, până și contactarea DSP-ului sau a medicului de familie sunt, de asemenea, opțiunea.

Pe de altă parte, ministrul a menționat că, dacă părinţii sunt de acord, testarea elevului care prezintă simptome se face în şcoală, în cazul în care aceasta este dotată cu un cabinet medical, iar dacă nu există cabinet medical, testarea va fi făcută de DSP „pe fluxul normal”. Testarea se va face în prezenţa părintelui şi de către personal medical calificat. În cazul în care părinţii nu doresc testarea copilului, copilul nu mai revine în şcoală cel puţin 14 zile.

Ca o notă de subsol, nici măcar în cazul în care copilul tău a intrat în contact direct cu un bolnav confirmat cu coronavirus în clasă, acesta nu trebuie să se testeze. Este la latitudinea părinților dacă sunt sau nu de acord cu testarea.