Ce s-a întâmplat cu speranța de viață, după un an de pandemie: care este situația în România, Europa

După mai bine de un an de pandemie, a fost redus la zero progresul din ultimul deceniu când vine vorba de speranța de viață din Europa Centrală și de Est. Realitatea exactă o poți vedea mai jos.

Deja de câteva decenii, datorită progreselor din domeniul medical, dar și a accesului la o alimentație mai sănătoasă, speranța de viață a oamenilor din aproape fiecare colț al mapamondului a avut de câștigat. După un an de pandemie, din păcate, cel puțin în Europa Centrală și de Est, trendul s-a dus în direcția cealaltă.

Cu aproximativ un an a scăzut speranța de viață la naștere în țările din regiunea Europei în care se află și România. Țara noastră era oricum la coada clasamentului în regiune, după cum se poate vedea și în graficul de mai jos, iar acum situația a devenit un pic mai gravă. Analiza a fost realizată de banca austriacă Erste. Ca o notă interesantă și o consecință a faptului că bărbații fac forme mai grave de Covid-19 decât femeile, speranța de viață la persoanele de sex masculin a avut mai mult de suferit decât la persoanele de sex feminin.

„Speranţa de viaţă la naştere a scăzut în aproape toate ţările membre ale UE anul trecut, excepţie făcând patru ţări care fie au marcat o creştere uşoară (Danemarca şi Finlanda), fie au înregistrat o stagnare (Cipru şi Letonia). Regiunea Europei Centrale şi de Est (CEE) nu a făcut excepţie de la tendinţa generală în condiţiile în care speranţa de viaţă a scăzut în toate cele şapte statele membre din regiune. În medie, speranţa de viaţă în cele şapte ţări a scăzut cu aproape un an întreg, scăderea fiind puţin mai pronunţată pentru bărbaţi decât pentru femei (-1 an vs. -0,9 ani). Polonia a înregistrat cea mai mare scădere în regiune (-1,5 ani pentru bărbaţi), în timp ce speranţa de viaţă a femeilor a cunoscut cea mai redusă înrăutăţire în Ungaria (-0,6 ani)”, arată analiştii Katarina Muchova şi Malgorzata Krzywicka de la Erste.

În ceea ce privește România, oamenii din țara noastră au una dintre cele mai mici speranțe de viață din Europa, cu aproximativ 6 mai puțin comparativ cu media europeană calculată la cele 27 de țări membre UE. Numărul exact este de 78,2 ani pentru un român la naștere. Între ţările cu cea mai mare speranţă de viaţă din Uniunea Europeană se numără Spania (83,5 ani), Italia (83,4) şi Cipru (82,9). În

Revenind la situația europeană, scăderea cu aproximativ un an a speranței de viață, în doar 12 luni, vine după o creștere de 1,4 ani înregistrată în perioada 2011 – 2019. „(Evoluţia) reflectă apariţia pandemiei de Covid-19, care a afectat în mod vizibil mortalitatea”, spun cercetătorii.