Pensionarul înghețat după moarte speră la o viață „uimitoare” în următoarele milenii

Un pensionar britanic intenționează să-și înghețe corpul după ce va muri, în speranța că tehnologia viitoare va putea într-o zi să-l readucă la viață. El e căsătorit și are doi copii.

Bătrânul este înscris la un program global în care pacienții sunt supuși unei „crioconservări” imediat după moartea lor. Considerat ca o „prelungire a vieții”, tehnica presupune ca sângele tău să fie înlocuit cu o formă de antigel înainte ca corpul să fie răcit și plasat în azot lichid la -196 de grade Celsius. Procesul va avea loc în SUA.

Bătrânul de 73 de ani va intra astfel în „pauza” sa la o instalație din Arizona, unde se așteaptă să fie ținut în criostază mii de ani până până, probabil, va fi readus la viață.

Cum a luat bătrânul decizia

Deși poate sună SF, el explică faptul că a fost o decizie rațională care provine din documentarul BBC care i-a stârnit interesul în anii 1960. Omul din Nottingham a spus: „Numărul de persoane care se înscriu la crionică nu este în plină expansiune, dar a crescut în ultimii ani”.

„Mai mulți oameni iau această opțiune, deoarece în zilele noastre există mai puțină credință în religie și există o conștientizare treptată că, odată cu progresele constante în știință, criogenia va funcționa. Comparați timpul de la descoperirea energiei electrice sau a invenției telefoanelor mobile până acum, apoi priviți la sfârșitul acestui secol. Avantajul este că îți extinzi viața pentru o perioadă foarte lungă de timp. Este un mod de a profita de tehnologia care va fi disponibilă în viitor. O parte din rolul nostru alături de Cryonics UK este să te ajutăm să ajungi acolo, răcindu-ți corpul cât mai repede posibil și facând tot posibilul pentru a-l conserva, folosind conservanți speciali pentru a înlocui sângele și cea mai mare parte a apei din corp, astfel încât să reziști. Apoi, îți punem corpul într-un sicriu mare cu gheață uscată la minus 79 de grace Celsius și îl trimitem în America”, spune oamenii de știință.

Alți specialiști sunt sceptici însă cu privire la șansele unor descoperiri, cum ar fi trezirea creierului, chiar și în cea mai optimistă viziune

Criticul Cryonics, dr. Miriam Stoppard, a declarat că industria „le răpește demnitatea morții” și nu se bazează pe nicio proiecție realistă.

Cu toate acestea, din august, Marea Britanie avea 113 membri la Institutul Cryonics, o organizație non-profit care oferă serviciul în Michigan. Cifra este a doua cea mai mare din lume, după 1.169 în SUA.

Capetele și țesutul corporal sunt, de asemenea, stocate, iar proprietarii de animale de companie au înregistrat 189 de animale în cadrul proiectului. Aproximativ 15 persoane din Marea Britanie au fost plasate până acum în depozite pe termen lung în laboratoare din SUA. Printre aceștia se numără Dennis Hobson, în vârstă de 82 de ani, un fost boxer, care a devenit primul britanic numit care a suferit acest proces după moartea sa din cauza cancerului în 2017.

Un membru al UK Cryonics a declarat că există patru centre de depozitare în SUA, încă unul în Rusia și o nouă facilitate în construcție în Australia. „Întotdeauna mi-a plăcut să fiu în viață și vreau să continui să fiu viu, mai degrabă decât să nu mai exist pentru restul eternității”, spune el.

Criogenia pretinde astfel să ofere șansa unei reînvieri fizice sănătoase, împreună cu posibile remedii pentru afecțiuni care au dus la moartea unui pacient. Cuvântul provine din grecescul ‘kryos’, adică rece. Tratând moartea mai degrabă ca un proces decât ca un eveniment, scopul este de a păstra țesuturile, organele și creierul, chiar și după ce inima încetează să mai bată.

Oamenii de știință consideră nanotehnologia ca o promisiune specială, cu scopul de reparare și regenerare a țesuturilor

Bărbatul, care nu a vrut să-și dea numele, s-a înscris în proiect prin polița sa de asigurare de viață, după ce a vizionat acum patru decenii un documentar al BBC Horizon despre criogenie. „Am crezut încă de atunci că are sens, dar în acel moment am crezut că trebuie să fii foarte bogat și să trăiești în America pentru a participa. Îți trebuie cam 45.000 de lire sterline”, a spus el. „Abia mai târziu am aflat că nu este atât de scump și vă puteți folosi asigurarea de viață, care va acoperi costurile”, adaugă pacientul.

Pacientul este înscris la Alcor Life Extension Foundation și a călătorit la fața locului pentru o întâlnire și pentru a vizualiza facilitățile. Depozitat cu capul în jos într-un rezervor, el crede că va trece testul timpului de câteva mii de ani.

„Oferă familiilor speranța că nu este sfârșitul”, a spus el. „Familiile despre care știu sunt fericite că celor dragi li s-a dat șansa de a trăi din nou”.

Pe de altă parte, Dr. Stoppard susține că „niciun om de știință nu crede că un creier poate fi reînviat după îngheț sau un corp poate fi readus la viață”. Cei care s-au înscris în proiect, totuși, își încredințează viața oamenilor de știință care probabil nici măcar nu sunt născuți încă.

Întrebat dacă se gândește să se trezească din stază, bărbatul a răspuns: „Da, dar nu mă gândesc prea mult la asta, pentru că lumea va fi atât de uimitoare. La fel ca la sfârșitul anilor 1900, nu puteai vedea lumea așa cum este acum, pot doar să-mi imaginez ce mă așteaptă”.