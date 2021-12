Ce părere are Leonardo DiCaprio despre „Don’t Look Up”, cel mai discutat film al momentului

„Don’t Look Up” este, fără niciun dubiu, cel mai „discutat” film al momentului. În mod cert, rareori ne este dat să vedem o producție care să stârnească atâtea păreri, controverse, însă și certuri între membrii aceleiași familii.

Este suficient să-ți deschizi contul de Facebook și vei observa că absolut toată lumea are o părere despre „Don’t Look Up”. Iar dacă despre unele filme poți să te menții rezervat (cumva la jumătate de drum), nu același lucru se poate spune și despre această peliculă. Oamenii par să nu cunoască „tonurile de gri”, în ceea ce o privește. Efectiv, lumea s-a împărțit în două, de la lansarea acestuia. Ori îți place foarte mult, ori îl urăști.

„Sfârșitul acestui film devine foarte întunecat și, dacă nu ar fi avut această schimbare de ton, nu cred că am fi fost atât de încântați cum am fost să îl facem”, a spus Leonardo DiCaprio, pentru Los Angeles Times, adăugând că „nu poți spune niciodată ce va realiza un film din punct de vedere cultural, dar sfârșitul acestui film este într-adevăr o palmă în față”. Leonardo DiCaprio este, printre altele, și unul dintre militanții împotriva schimbărilor climatice, în timp ce „ Don’t Look Up ” pare o metaforă a acestei probleme cu care se confruntă, în momentul de față, omenirea.