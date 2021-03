Ce nu poți face pe Facebook: toate motivele pentru care te enervezi sau riști să-ți pierzi contul

Sunt multe lucruri periculoase sau rele care au fost propagate cu ajutorul internetului, dar Facebook joacă în altă ligă când vine vorba de a periclita socializarea în condiții civilizate, a promova dezinformarea și a-ți face viața online un pic mai ciudată, dacă nu dificilă.

În condiții normale, te gândești că îți închizi contul și ai terminat bâlciul. Din păcate, la ora actuală, părinții tăi sunt pe Facebook, copiii tăi la fel, prietenii. Poate vrei să vezi ce fac, în ce direcție le evoluează opiniile, în ce bulă au intrat și cât de mult mai vorbiți ”aceeași limbă” în 2021.

Totul se desfășoară prin intermediul celei mai mari rețele sociale, iar compania lui Mark Zuckerberg a devenit sinonimă cu internetul pentru un număr copleșitor de mare de oameni. Toate informațiile, mai mult sau mai puțin eronate, pleacă din Facebook. Platforma online îți crează o bulă, te identifică, te percepe ca făcând parte dintr-o categorie de utilizatori și îți amplifică opiniile.

Nu contează dacă ești extremist, dacă ai o problemă cu vaccinurile sau ai participat la mitingurile anti-botniță, gigantul american știe ce îți dorești și se dă peste cap ca să-ți ofere asta. Singura condiție este să se îmbogățească și Zuckerberg sau acționarii în același timp, iar cu cât îmbătrânești mai mult cu ochii în telefon, cu atât generezi mai mulți bani pentru N entități de la capătul firului. Situația cu practicile Facebook a devenit atât de penibilă la ora actuală, încât compania a ajuns să facă reclame pentru a te convinge cât ai ”de câștigat” dacă îi permiți să te urmărească în fiecare colț al internetului, și în lumea reală.



Ca să-ți dai seama cum a ajuns Facebook să te divizeze, radicalizeze, să distrugă democrații sau să scoată Regatul Unit din Uniunea Europeană, este suficient să-l asculți pe șeful companiei. În 2017, prin postarea de mai sus, Zuckerberg a schimbat misiunea rețelei sociale din ”conectarea lumii” în ”dăm oamenilor puterea de a construi comunități și de a aduce lumea mai aproape unii de alții”. Tot atunci, a argumentat schimbarea prin cuvintele ”comunitățile îți dau sentimentul acela că faci parte din ceva mai mare decât tine, că nu ești singur și că ai ceva mai bun în viitorul tău pentru care lucrezi.”

Exact acele ”comunități” ne-au dezbinat, au promovat extremismul, ura, conspirațiile legate de coronavirus, ”botnița”, filozofia anit-vaccin și, nu în ultimul rând, pe Donald Trump. În mai 2020, consecințele ”comunității” în fața ”individului” au fost detaliate de un grup de cercetători de la Facebook într-o analiză publicată de Wall Street Journal și au fost șocante.

Conform unui studiu intern al Facebook din 2016, ”64% dintre membri noi din grupurile extremiste au ajuns acolo din instrumente noastre de recomandare. Sistemele noastre de recomandare au amplificat problema.” Așa a ajuns tatăl tău să nu mai creadă în vaccinuri sau colegul tău din facultate să fie un susținător al lui Donald Trump deși locuiește în România. Comunitatea.

Dincolo de particularitățile fundamentale care au stricat Facebook-ul în ultimul deceniu de parcă ar fi Vama Veche, mai jos, voi atrage atenția la o serie stufoasă de particularități care nu sunt permise pe Facebook. Unele dintre ele au un scop nobil în spate, dar cele mai multe sunt doar pentru a te enerva și pentru a-ți face experiența online mai stresantă.

Cum poți rămâne fără contul de Facebook

Nu ai voie să ai un cont de Facebook sub vârsta de 13 ani. Deși poți înșela foarte ușor această restricție, punând o dată de naștere falsă, dacă cineva îți raportează profilul la Facebook, îți va fi șters imediat.

Nu poți minți în ceea ce privește numele tău. Dacă o faci, pentru că îți place ție să te ascunzi în spatele unei porecle ghidușe sau nu vrei să știe Zuckerberg cum te cheamă, în cazul în care îți uiți parola, Facebook îți va cere o poză cu buletinul, iar pentru că numele din buletin nu este precum cel online, riști, din nou, să rămâi fără cont.

Nu agresa oamenii pe Facebook cu mesaje. Nu fă spam prin intermediul Messenger prin distribuția de știri sau postări care ți se par ție interesante. Pe lângă un algoritm eficient de detecție al companiei americane, în orice moment te poate raporta cineva pentru că ești deranjant. În prima fază, nu vei mai putea posta pentru 24 de ore. Ulterior, sari la o interdicție de o săptămână. Nu durează mult până când nu-ți mai poți accesa contul.

Ai grijă ce postezi pe Facebook. Compania are obligația să respecte legile locale din fiecare teritoriu în care activează, pe lângă propriile reguli surprinzător de stricte. Nu încerca să postezi conținut erotic sau la limita pornografiei. În trecut, Facebook a șters până și postări în care o mamă alăpta, iar în cazul a doi indivizi care s-au sărutat, aceștia au riscat să rămână fără conturi în 2011.



Nu posta conținut rasist, extremist, protejat prin drepturi de autor sau conținut care ar putea fi considerat ofensator. Deși această formulare poate părea abstractă, cineva a primit un avertisment pentru că a postat un cap de miel. Partea bună este că nu rămâi din start fără contul de Facebook, dar dacă forțezi regulamentul, nu va dura mult.

Nu încerca nici măcar să te lauzi cu kilogramele pierdute într-un mod ostentativ, mai ales dacă menționezi ce soluții ai folosit pentru a-ți atinge greutate ideală. Facebook s-ar putea să-ți șteargă postarea, după cum a făcut-o în 2014.

Roagă-te să nu ai un nume ciudat sau o discretă legătură cu vreun cuvânt ofensator, pentru că s-ar putea nici măcar să-ți poți crea contul. În urmă cu mai mulți ani, cei cu numele de familie Arab nu s-au putut înscrie pe platformă. Cu aceeași situație s-au confruntat Elmo Keep, Steve Webb, Hiroko Yoda și Rowena Gay, până când nu au trimis o copie a buletinului către Facebook.

Mark S. Zuckerberg, pe lângă numele CEO-ului Facebook, este numele unui avocat din Indiana. După ce și-a trimis toate documentele de identificare la Facebook, de la certificat de naștere și carnet de conducere până la licența de a practica avocatură, contul tot i-a fost șters.

Nu încerca să creezi mai multe conturi de Facebook din aceeași locație M-am confruntat cu această problemă de mai multe ori de-a lungul anilor, iar rețeaua socială devine brusc paranoică în cazul în care vrei să deschizi conturi mai multor prieteni sau membri ai familiei fără să-ți schimbi IP-ul și, implicit, adresa. Probabil că regula a fost menită să prevină fermele de troli care activează în fiecare colț al mapamondului, dar afectează oamenii obișnuiți.

Regulile de intimitate și raportare ale Facebook sunt ciudate

În continuare, în timp ce Facebook se laudă că șterge o sumedenie de știri false și conturi care promovează dezinformarea, în orice moment, te afli la o simplă căutare de conținut mincinos pe orice subiect.

Am căutat ”anti vaccin” și, după ce mi s-au oferit o serie de pagini recomandate, am pus un filtru în stânga pe postări de la prieteni, iar valul de știri false m-a lovit ca un perete, iar acesta este doar unul dintre subiectele sensibile ale momentului.

Problema nu este însă tematica, ci faptul că nu poți scăpa de minciunile de pe Facebook. Nu poți raporta o știre falsă pe marginea coronavirus și să te aștepți ca aceasta să dispară. Am încercat de foarte multe ori, iar în cel mai bun caz, te poți aștepta ca unei postări mincinoase, precum cea de mai sus, să-i fie atașat un avertisment. Nu contează că postarea a fost partajată de zeci de ori până când Zuckerberg a atașat câteva rânduri abstracte unui clip cu un mesaj fals. Până și clasicele ”Medicamentele sunt fabricate pentru a reduce populația” se duc pe Facebook cu viteza lumini, fără să poți interveni în vreun fel.

În ceea ce privește funcțiile de intimitate și securizarea a contului, acestea au suferit modificări semnificative de-a lungul anilor, nu de puține ori, în defavoarea utilizatorului. O situație simplă este cea care ține de etichetare. În trecut, puteai preveni ca cineva să te eticheteze într-o postare. Acum, singura ta opțiune este să alegi ca respectiva postarea în care ai fost etichetat să nu mai apară pe profilul tău. Rețeaua socială îți dă și posibilitatea să ștergi eticheta referitoare la persoana ta, printr-un click pe cele trei buline din dreapta sus a postării. Nu te lasă însă să optezi ca cineva să nu te eticheteze, chiar și dacă este vorba de un străin.

Acceptă că tu ești produsul și învață să iei o pauză

În final, după cum am mai zis și în trecut, modelul de business al Facebook are legătură exclusiv cu monetizarea, iar tu ești produsul. Cu cât dai mai multe share-uri și like-uri pe platformă, cu atât rețeaua socială știe mai multe despre tine și îți oferă reclame cu care este mai probabil să interacționezi. In extremis, cu cât ești mai rasist, cu atât conținut care îți va fi servit va fi mai rasist, pentru că este mai probabil să interacționezi cu el.

Dacă tot nu poți renunța la contul de Facebook, ar fi bine să-i cunoști limitările, minusurile importante și, eventual, să te bucuri de el precum de sare în bucate, câte puțin în fiecare zi. Rețeaua socială nu îți face nicio favoare, iar actualizările constante nu ilustrează decât moduri din ce în ce mai creative de a ști mai multe despre tine, pentru a merge la sigur data viitoare când vrea să-ți vândă ceva.