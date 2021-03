Cum reușesc, de fapt, Facebook, Google și Apple să te urmărească și de ce nu prea poți face nimic să eviți asta

Giganții din tehnologie precum Google, Facebook și Apple te urmăresc la tot pasul și adună extrem de multe informații despre tine. Partea proastă e că nu prea poți face nimic în acest sens.

”Data is the new oil” – zice o vorbă extrem de cunoscută, ceea ce înseamnă că volumul de date pe care giganții digitali le colectează despre tine înseamnă, de fapt, munți de bani. În ciuda celor declarate după scandalurile legate de confidențialitaea acestor date, aceste mari companii știu totul despre tine și nu fac prea mare lucru pentru a-ți proteja intimitatea. De fapt, dincolo de ce se spune public sau se vede cu ochiul liber, politicile sunt făcute nu pentru tine, ci pentru propriul business.

Și monetizează masiv de pe urma ta. Dacă nu plătești pentru produs, atunci s-ar putea ca tu să fii produsul: e ceea ce se aplică perfect în cazul unor companii precum Facebook, Apple sau Google.

Cum reușesc Google, Apple și Facebook să te urmărească peste tot

Indiferent că ai sau nu locația activă, marile companii tech știu totul despre tine. Îți cunosc comportamentul de consum, locurile pe care le vizitezi, călătoriile pe care le faci și așa mai departe. De la un simplu check-in pe Facebook până la o cursă cu Uber – toate aceste date sunt analizate și puse pe categorii pentru o mai bună targetare cu reclame pe viitor.

În Social Dilemma de pe Netflix ți s-au explicat câteva dintre mecanismele prin care giganții digitali te fac captiv.

Multe aplicații care îți cer accesul la locație nu o fac, de multe ori, pentru experiența ta. Poți înțelege de ce o aplicație ca Uber îți cere locația și trebuie să aibă acces la ea. Dar în cazul altor aplicații, accesul e, de fapt, pentru ca aceste aplicații să înțeleagă mai bine cine ești, ce-ți place, ce locuri vizitezi și de ai putea fi interesat să cumperi pe viitor.

Să nu te mire dacă, să zicem, ai intrat într-un magazin H&M cu locația activă și vezi apoi tot felul de reclame de la această companie pe Facebook, Google sau în orice altă parte. E adevărat că toate marile companii au venit cu ceva schimbări prin care, teoretic, orice aplicație ar trebui să-ți ceară acceptul pentru a te monitoriza. Apple se lăuda recent fix cu o astfel de schimbare a politicii. Funcția de tracking, așadar, va funcționa doar dacă tu ai menționat explicit așa ceva.

Doar că există multe alte metode, care nu-s la vedere.

Monitorizare bine ascunsă

Un studiu din Franța, citat de getpocket.com, arăta că trei din patru aplicații prezente pe dispozitivele cu Android folosesc un tracker din alte surse. Adică se folosesc, de fapt, de terți pentru a afla tot ce faci zilnic, inclusiv locația și comportamentul din social media. În 2016, FTC a dat în judecată InMobi, o companie americană ce se recomanda drept una dintre cele mai mari companii de publicitate vândută online, pentru că aceasta continua să aibă acces la locația utilizatorilor, deși aceștia refuzau accesul.

Și gigantul Google se folosea de practici similare, până când a fost descoperit totul, iar americanii au fost nevoiți să dea înapoi.

Doar că metode noi se găsesc. Se pare că aplicații populare precum Tinder, Spotify, Uber și OKCupid se folosesc de un serviciu deținut de Google – Crashlytics – care, teoretic, intervine atunci când aplicațiile pică. În realitate, acest serviciu poate avea acces la multe date din dispozitivul utilizatorilor. Specialiștii n-au identificat în mod explicit așa ceva și la Apple, dar e posibil ca un astfel de instrument să existe și să nu fie la vedere.

În 2011, spre exemplu, s-a constatat că Apple stochează detaliile legate de locație într-un fișier necriptat. Sigur că au trecut ani mulți de atunci și problemele s-au rezolvat de multă vreme. Dar niciodată nu știi exact ce se întâmplă în serverele companiei decât atunci când scandalul e prea mare și e scos la suprafață. Companiile recunosc și rezolvă aceste probleme doar atunci când ele sunt descoperite.

Apple – Ca să vezi la ce are acces compania lui Tim Cook, trebuie să mergi în Settings > Privacy > Location Services > System Services.

Google/Android – În cazul Google, există o serie de aplicații pe care trebuie să le verifici individual, dar dacă deții un telefon cu Android – ar fi bine să-ți dezactivezi locație: Settings > Location.

Facebook – Pentru a-ți dezactiva locația pe FB, compania lui Zuckerberg îți spune să urmezi pașii de AICI. Doar că rețeaua tot știe unde ești: se folosește de aproximări geografice pentru a identifica locul în care ai făcut o poză pe care ai postat-o ulterior. E valabil și pentru Instagram.

Ce trebuie să reții: dacă o aplicație îți menționează că nu are acces la locația ta, nu e în toate cazurile adevărat acest lucru. Pentru că datele tale pot fi partajate, de fapt, prin intermediul terților.