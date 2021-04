Ce înseamnă o viață bună? Dilema care pune pe gânduri cele mai luminate minți ale prezentului

Se poate ridica o dilemă: avem obligația morală de-a trăi cât mai mult? Mai ales că în prezent se discută de tehnici de augmentare a omului.

“Sunt o femeie de 78 de ani, cu un soț iubitor, trei fii, șapte nepoți și trei strănepoți. Cu toate acestea, am fost diagnosticat recent cu cancer. Operația inițială a avut succes, dar m-a făcut să mă întreb dacă ar trebui să optez pentru un tratament suplimentar și toată suferința pe care ar putea-o provoca sau să îmi încerc norocul fără tratament. La urma urmei, am trăit o viață lungă și fericită. Deși acum, din fericire, am fost vindecată, încă mă întreb: avem o obligație morală de a trăi cât mai mult timp?”, povestește Ann, din Tarbert, Scoția.

Există multe răspunsuri la această întrebare – mai ales în timpul unei pandemii – și probabil nu există o soluție clară. Dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne gândim la asta. Într-adevăr, luând în considerare astfel de întrebări, putem descoperi unele dintre cele mai interesante perspective asupra vieții.

Filosofic vorbind, ce înțelegem, mai exact, prin „obligație morală”? O obligație morală sau o datorie morală este o formă de conduită cerută din punct de vedere moral. Unele datorii morale pot fi obligatorii – de exemplu, datoria de a nu ucide pe nedrept. Obligațiile morale pot fi, de asemenea, imperfecte, oferindu-ne o oarecare flexibilitate în momentul și modul în care le onorăm, cum ar fi datoria morală de a fi binevoitori.

Obligațiile pot fi specifice contextului, cum ar fi obligația de a te întâlni cu cineva la ora 15:00, așa cum ai promis. Și pot fi generale, inclusiv datoria de a nu fura sau datoria de a încerca să salvăm viața cuiva atunci când o putem face cu costuri mici pentru noi înșine.

Nu putem avea o obligație morală generală de a trăi cât mai mult timp, indiferent de circumstanțele noastre. Fiecare viață este unică și, pentru unii oameni, a continua să trăiești este o experiență oribilă. Dar putem avea obligația să ne prelungim viața atunci când sunt îndeplinite anumite condiții.

Avem o obligație morală de a duce o viață lungă? Față de noi, față de alții?

Pentru a fi lucrurile clare, iată câteva idei despre două seturi diferite de circumstanțe: trăirea izolată și traiul cu alții. Aceste cazuri se bazează pe o anumită imaginație, dar atunci, imaginația este instrumentul care ne permite să vedem dileme din perspective alternative.

Imaginează-ți că ești o persoană solitară, blocată pe o insulă îndepărtată și pustie, înconjurată de o vastă întindere de ocean. Nu ai pe cine să iubești, pe nimeni de care să-ți fie dor și singura ta speranță de a scăpa de pe insulă și de a întâlni din nou o altă persoană stă naufragiată în valurile oceanului: nava care te-a adus acolo. Acum, probabil că vei dori să supraviețuiești, dar este un lucru subiectiv. Trebuie să iei în considerare dacă, având în vedere situația ta, ai obligația de a trăi cât mai mult posibil.

Ai putea, în funcție de îndatoririle tale morale, să-ți prelungești viața. Imperativul categoric al filosofului german Immanuel Kant afirmă că avem datoria de a trata toți oamenii, inclusiv pe noi înșine, ca scopuri care trebuie respectate și nu doar ca mijloace. Dar respectul față de tine nu trebuie să presupună eforturi pentru a duce o viață impresionant de lungă. Ai datoria de a-ți îngriji mintea și corpul și, prin urmare, poți trăi sănătos mult timp. Dar asta nu înseamnă că a trăi cât mai mult timp trebuie să fie scopul sau responsabilitatea ta.

Chiar și așa, ai putea avea în continuare obligația de a-ți prelungi viața dintr-un motiv diferit. Oamenii care te-au crescut și au investit în tine pentru a se asigura că ai supraviețuit până la maturitate ar putea avea o pretenție morală asupra ta. Acest lucru ar sugera că această versiune Robinson Crusoe a ta ar trebui să aibă grijă de tine acum, pentru a onora investiția lor.

A trăi o viață bună și împlinită nu este același lucru cu a trăi cât mai mult timp

În cartea sa, „Fericirea”, călugărul budist Matthieu Ricard citează cuvintele rostite de o mamă fiului ei cu puțin timp înainte de moarte:

„Să nu crezi că îmi plătești vreun fel de tribut dacă permiți ca moartea mea să devină marele eveniment al vieții tale. Cel mai bun omagiu pe care mi-l poți face ca mamă este să continui să ai o viață bună și împlinită”.

Dar a trăi o „viață bună și împlinită” nu este același lucru cu a trăi cât mai mult timp. Într-adevăr, a trăi o viață bună, nu o viață lungă, poate fi cea mai bună modalitate de a onora investiția părinților noștri în noi.

Și dacă cei care te-au crescut au murit – mai au o pretenție? În mod similar, ce se întâmplă dacă trăiesc, dar nu vor ști niciodată cum merge viața ta? Viața lor va fi mai proastă dacă nu vrei să trăiești mult?

Dar poate că ești o persoană remarcabilă – să zicem, Mozart – și ai fost abandonat pe această insulă. Ești un geniu muzical și ai un talent pe care, fără îndoială, nu ar trebui să-l risipești, chiar dacă muzica pe care o compui pe insulă nu va fi auzită niciodată. Potențialul tău de a crea capodopere ți-ar putea oferi obligația de a-ți prelungi viața, dar, desigur, numai atât timp cât poți crea muzică divină.

Într-adevăr, chiar dacă talentele tale nu sunt „divine”, s-ar putea să ai obligația de a „folosi” talentele sau binecuvântările cu care ești înzestrat. Umorista americană Erma Bombeck, de exemplu, a scris:

„Când voi sta în fața lui Dumnezeu la sfârșitul vieții mele, aș spera că nu mi-ar mai fi rămas niciun pic de talent și aș putea spune: „Am folosit tot ce mi-ai dat”.”

Este o abordare inspirată a vieții – dar, așa cum a susținut poetul britanic din secolul al XVII-lea John Milton: „Dumnezeu nu are nevoie nici de opera omului, nici de propriile sale daruri. Cine îi poartă cel mai bine jugul său blând, îl servesc cel mai bine”.

„Not go gentle into the good night” și viață trăită cu un scop

În cele din urmă, așa cum sugerează Milton, nimeni dintre noi nu are pretenții mai mari la viață decât altul – chiar dacă nu avem talente, alegem să ignorăm talentele pe care le avem sau, pur și simplu, „stăm și așteptăm”, ne îndeplinim în continuare scopul.

Desigur, majoritatea dintre noi nu trăim singuri pe insule pustii. Nu trăim izolați, ci existăm printre alții, cel puțin până când pandemia ne-a forțat să stăm în spatele ușilor. În consecință, poate avem obligația să ne prelungim viața de dragul oamenilor pe care îi iubim și care ne iubesc.

Mai mult, când avem o responsabilitate asupra cuiva, în special copii, avem, fără îndoială, datoria de a încerca să ne menținem în siguranță și sănătoși atât timp cât au nevoie de noi. Dar asta nu înseamnă că avem obligația de a trăi cât mai mult timp posibil atunci când nu mai depind de noi. S Matthew Liao, bioetician la Universitatea din New York, a susținut că copiii au dreptul în timpul copilăriei de a fi iubiți și că toți avem datoria de a ne asigura că copiii noștri sunt iubiți, deoarece acest lucru este crucial pentru viața și dezvoltarea lor. Odată ce au crescut, îndatoririle noastre se mai domolesc, dar nu dispar în totalitate.

Și acest lucru are o replică. Când devenim dependenți de cei dragi pe măsură ce îmbătrânim, avem obligația de a ne prelungi viața sau, alternativ, de a-i pune capăt – astfel încât să nu fim o ancoră financiară sau emoțională sau o povară suplimentară pentru planeta noastră supraaglomerată, epuizată?

La această întrebare este ușor de răspuns. Oamenii nu ar trebui să se gândească niciodată la ei înșiși drept o „povară” sau o „problemă de rezolvat”. Fiecare ființă umană are dreptul la viață și să ducă o viață cel puțin minim decentă, lipsită de degradare, cruzime, rău nejustificat și nedreptate. Nimeni nu are mai multe drepturi decât oricare altul de a trăi în această lume. Suntem cu toții demni de un loc aici, iar persoanele în vârstă ar trebui să fie prețuite de familiile, prietenii și societățile lor.

Cu toate acestea, nu toată lumea acceptă acest lucru. Pandemia ne-a arătat o oglindă morală a tratamentului nostru față de persoanele în vârstă și a găsit-o ca fiind abisală. Chiar dacă multe țări au încercat să protejeze bătrânii în această pandemie, nu toate au și reușit.

O ultimă întrebare spinoasă se referă la “a face” versus „a permite”. Uneori, nu este clar dacă faci ceva în mod activ, cum ar fi prelungirea vieții sau de a pune capăt acesteia, sau pur și simplu permiți să ți se întâmple lucruri. Cum ar fi să lași doctorii să urmeze un curs de tratament (sau nu) cu rezultatul că viața ta se extinde sau se încheie.

Disponibilitatea diferitelor opțiuni medicale îi poate face pe oamenii care te iubesc să simtă că au eșuat față de tine: „Ar fi trebuit să o conving să se opereze. Nu ar fi trebuit să las personalul medical să opteze doar pentru îngrijire la domiciliu. Ar fi trebuit să fac presiuni să rămână mai mult în spital”. Dar, există un arc natural pentru o viață bine trăită, iar bunăstarea nu este același lucru cu interesul biologic sau cu longevitatea.

Am putea mai bine să ne întrebăm dacă avem motive întemeiate să ne prelungim viața sau dacă acționăm virtuos dacă încercăm să ne prelungim viața. Curajul este o virtute care figurează central la sfârșitul vieții.

Pentru a-l cita pe poetul Dylan Thomas, este nevoie de curaj pentru a „te mânia împotriva morții luminii”, întunericul sau absența luminii semnificând, în mod clar, moartea. Dar este nevoie și de curaj pentru a suporta jugul nostru blând și pentru a „merge blând în acea noapte bună” („not go gentle into the good night”). Metafora semnificând că trebuie să mori cu un scop, să nu mori pur și simplu, ci să mori cu sens.

Indiferent de alegerile pe care le faci, amintește-ți că viața merită trăită.