Cât de scump e să trăiești în București: prețurile din Capitală, mult mai mari decât în restul țării

Prețurile sunt mult mai mari în București față de alte zone ale țării atunci când vine vorba de produsele vândute de retailerii moderni.

Un nou studiu arată discrepanțe extrem de mari între București și orașele din alte zone ale țării. După o analiză făcută pe primele două luni ale anului, reiese că marile lanțuri de retaile cresc mai mult în orașele mici și-n mediul rural. În Capitală, vând mai puțin și merg cu marje mai mari

În privința prețurilor, cele din București sunt în medie cu 21% mai mari decât în restul țării.

Prețuri mai mari decât în București

În primele două luni ale acestui an, retailerii moderni au vândut cu 6,3% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, arată un studiu realizat de compania de monitorizare RetailZoom. Demarajul vânzărilor din 2021 este însă unul mai lent comparativ cu 2020 vs 2019 când, în aceeași perioadă, analiștii vorbeau despre creșteri de 17,2%.

În plus, marii jucători au început să bată pasul pe loc în Capitală, unde au creșteri în vânzări mai mici decât cele din orașele mai mici.

Cele mai dinamice grupe de produse au fost:

mâncarea pentru animale (21,7%)

băuturile alcoolice (17,5%)

mâncarea semi și gata preparată (13,1%)

Deschiderile de magazine dețin o contribuție mai mică la creștere în 2021 față în anii anteriori, cauzate de vânzările medii pe magazin mai mici.

Trai mai scump

O altă particularitate a perioadei analizate se referă la faptul că Bucureștiul a devenit mult mai scump decât restul țării dacă ne uităm la produsele alimentare și nealimentare de bază, iar vânzîrile scad. Prețul pentru astfel de produse este în medie cu 21% mai mare în București față de restul țării. În schimb, în rural sunt prețurile sunt similare cu cele din mediul urban.

Creșterile de preț în lunile ianuarie februarie au fost în general de 5 ,3%, sub creșterea medie înregistrată în 2020 vs 2019 de 6,7%. Mâncarea s-a scumpit în medie cu 5, 7%, produsele de îngrijire personală cu 0,7%, iar cele pentru casă cu 4,3%.

Capitala se evidențiază și prin faptul că importanța promoțiilor este în scădere, în timp ce crește pentru toate zonele țării. Ponderea cea mai mare a promoțiilor se regăsește în comunitățile urbane mici și in rural. Mai exact, potrivit RetailZoom, importanța promoțiilor ca procent din valoarea vânzărilor a fost de 15,6% în București, față de 22,7% în restul țării. Acest lucru înseamnă că vânzările generale sunt mai puțin influențate de promoții în Capitală față de celelalte zone ale țării.

În orașele mari și medii, 21,9% dintre vânzări sunt generate de produse la promoție, în timp ce în rural și orașele mici procentul ajunge la 24%.

Produsele analizate

Majoritatea categoriilor monitorizate au înregistrat vânzări determinate de acțiuni promoționale în pondere de cel puțin 10%. Între categoriile cu ponderi mari ale vânzărilor promoționale (minim 30%) se află produsele pentru machiaj, balsamul, carnea, dezinfectantul de mâini practic.

Din datele companiei, în ianuarie-februarie 2021 față de perioada similară a lui 2020, vânzările în valoare au scăzut în București cu 3,7%, în timp ce în orașele medii și mari au crescut cu 6,3%, iar în mediul rural și în orațele mici cu 14%.

„În universul matur de magazine (like-for-like) lunile ianuarie și februarie au adus stagnare: +0,1% vs 2020 față de 11% în 2020 vs 2019. Ariile de creștere la nivel național se consolidează în zonele rurale și în localitățile sub 50.000 de locuitori, atât în termen de expansiune, cât și din punct de vedere al potențialului de creștere organică pe categorii neexplorate până acum în acest segment al pieței”, explică analiștii RetailZoom.

„Zona rurală se bucură de un elan mai puternic decât zona urbană, avans reflectat în dinamica tuturor sectoarelor principale: alimente,produse de casă și de îngrijire personală”, mai spun analiștii companiei.

S-au cumpărat mai multe produse alimentare

Sectorul alimentar rămâne de departe dominant în totalul vânzărilor din comerțul modern și crește cu 6% însă cea mai bună dinamică o înregistrează produsele de casă( plus 6,6%) a căror cerere rămâne puternic influențată de grija pentru igienă. 4 dintre 25 cele mai vândute categorii cresc în top față de anii anteriori pentru primele luni din an.

De asemenea, mâncarea semipreparată și cea preambalată gata pentru consum au urcat mai mult de 10 poziții pe parcursul ultimilor 2

ani, dar îndeosebi în ultimul an ( plus 13,1%). Prânzul de la birou este acum mult mai frecvent acasă. De asemenea băuturile alcoolice dețin acum pozitii favorabile din punct de vedere vânzări (plus 17,5% creștere în ianuarie – februarie 2021 vs 2020) dar și număr produse listate.

Categoriile cel mai puțin influențate sunt cafeaua, ceaiul, cacaua și băuturile alcoolice al căror progres în vânzări este foarte apropiat de cel al anului trecut. Comerțul modern a câștigat astfel prin închiderea sau restricționarea HORECA, existând mai multe ocazii de consum acasă.

Analiza RetailZoom a fost realizată pe baza indexului de date scanate compus din peste 3.350 de magazine din comerțul modern internațional. Au fost incluse Carrefour market, DM, Inmedio , Mega Image, Shop & Go, Penny, Profi , Xpress, Cora, Carrefour hyper, Metro. Total FMCG acoperit se referă la 194 de categorii : produse alimentare , de îngrijire personală și a casei, tutun .

Înformațiile analizate se referă la evoluția vânzărilor valorice (RON) din 2021, perioada 04.01.2021 – 28.02. 2021 versus aceeași perioadă a anului 2020 (06.01.2020 01.03.2020)