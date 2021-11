Cât de reală este realitatea virtuală: cum își propune Meta să schimbe totul

Încă nu poți mângâia un câine cu noile mănuși pentru realitate virtuală create de Meta, dar cercetătorii sunt aproape să depășească acest punct.

Meta, fostă Facebook, este cunoscută pentru investițiile sale în realitatea virtuală și augmentată. De șapte ani, lucrează în liniște la unul dintre cele mai ambițioase proiecte de până acum, o mănușă haptică care reproduce senzații precum apucarea unui obiect sau trecerea mâinii de-a lungul unei suprafețe. Deși Meta nu lasă mănușa să iasă din laboratorul de cercetare Reality Labs, compania o prezintă pentru prima dată și vede dispozitivul – alături de alte tehnologii portabile – ca viitorul interacțiunii VR și AR.

La un nivel simplificat, prototipul haptic dezvoltat de Meta este o mănușă căptușită cu aproximativ 15 plăcuțe din plastic gonflabile, cunoscute sub numele de actuatoare. Tampoanele sunt aranjate astfel încât să se potrivească de-a lungul palmei purtătorului, pe partea inferioară a degetelor și pe vârful degetelor. Mănușa acționează și ca un controler VR. Spatele are mici markeri albi care permit camerelor să urmărească modul în care degetele se mișcă prin spațiu și are senzori interni care surprind modul în care degetele purtătorului se îndoaie.

Când îți pui mănușa și intri într-o experiență VR sau AR, un sistem de control sofisticat reglează nivelul de umflare, creând presiune asupra diferitelor părți ale mâinii tale. Dacă atingi un obiect virtual cu vârful degetelor, vei simți senzația acelui obiect apăsând în piele.

Mai este mult de muncă

Totuși, există încă multe bariere în calea producerii mănușilor haptice pregătite pentru consumatori.

Deocamdată, echipa încearcă doar să descopere cât de real este suficient de real pentru atingerea VR. „Unul dintre lucrurile interesante despre mănușile haptice este că, evident, nu putem reproduce realitatea exact, care este diferită de materialele audiovizuale”, spune Abrash. Un ecran super-dens ar putea fi aproape distins de o imagine reală, iar unda sonoră ar putea capta senzația de a auzi pe cineva vorbind. Dar Meta nu poate face în mod realist o mănușă care să-ți împiedice mâna să treacă printr-o masă virtuală. În schimb, trebuie să găsească punctul în care vei suspenda neîncrederea și vei accepta că masa este acolo, chiar dacă în mod obiectiv se simte mai mult ca gelatina decât lemnul tare. „Există o nouă fizică în care nimic nu este solid pe scară largă.”

Și cât despre câine? „Mi se pare probabil că, dacă mănușile haptice funcționează, vei putea mângâia un câine, dar va fi un câine virtual și va fi o experiență puțin diferită”, spune Abrash. „Însă, din punct de vedere emoțional, se va simți la fel de real.”