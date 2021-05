Cât de prost plătește Google femeile: peste 10.000 au dat gigantul în judecată pentru o sumă fabuloasă

Nu mai puțin de 10.000 de femei au dat în judecată Google pentru practicile salariale discriminatorii. Dacă procesul va ajunge în favoarea persoanelor care au inițiat procesul, s-ar putea reflecta în aproximativ 600 milioane de dolari despăgubiri.

Inițial, a fost vorba de doar patru femei care și-au dat seama că sunt discriminate de una dintre cele mai mari companii din lume printr-un salariu mai mic pentru aceeași muncă întreprinsă de bărbați, conform Bloomberg. Cea mai recentă decizie pe marginea acestui caz îl transformă într-un proces de clasă cu 10.800 de femei implicate care au ocupat diverse poziții la Google din 2013 și până în prezent. Este important de reținut că persoanele implicate au ocupat o varietate foarte mare de funcții la Google, de la ingineri, manageri de program, oameni din vânzări și nu numai.

Femeile speră să obțină 600 de milioane de dolari, iar argumentul principal este că Google a încălcat prevederile din California Equal Pay Act, plătindu-le mai puțin decât pe bărbații care ocupau aceleași poziții, în condiții similare. Mai mult decât atât, femeile erau promovate într-un ritm semnificativ mai lent și mult mai rar.

Conform unei analize, anual, o femeie angajată la Google câștigă cu aproximativ 16.800 de dolari mai puțin decât un bărbat într-o poziție similară, conform unui proces intentat anterior, care cita o analiză realizată de economistul David Neumark de la UC Irvine.

În proces se menționează și faptul că aceste valori defectuoase s-au propagat la Google pe parcursul multor ani din cauza informațiilor pe care le deținea compania legate de salariul anterior al femeilor angajate. Această practică a fost întreruptă în 2017, dar discrepanțele salariale au rămas în vigoare. Nu este prima oară când Google se confruntă cu un astfel de proces, plătind deja, în două rânduri, 2,5 milioane de dolari și 9,7 milioane de dolari pentru procese similare.

OUR CLASS WAS CERTIFIED IN ELLIS V. GOOGLE!

This means the judge agreed we can sue as a class, rather than each individual woman needing to sue for relief. This is HUGE.

The class includes over 10,800 women affected by Google’s gender bias.

— Kelly Ellis (@justkelly_ok) May 27, 2021