Cât de mult nu vor să muncească românii, ai fi uimit: se vede în locurile de muncă disponibile

România se confruntă cu o criză semnificativă a forței de muncă și se știa acest lucru deja de câțiva ani. Apogeul, însă, a fost atins în această vară și ilustrează perfect faptul că cei mai mulți români nu mai vor să muncească.

Peste 100.000 de joburi au fost disponibile pe piața din România în perioada iunie-august 2021. Deși valoarea pare extraordinară, este și mai memorabilă în momentul în care ai în vedere că este cu 38% mai mare decât anul trecut. Gravitatea situației a fost raportată de eJobs pentru Agerpres.

România, țara locurilor de muncă neocupate

Toate recordurile în ceea ce privește disponibilitatea locurilor de muncă au fost depășite în vara care tocmai s-a încheiat. Punctual, angajatorii au scos în piață cu 16% mai multe joburi decât în 2019 și cu 38% mai multe comparativ cu primul an al pandemiei, 2020.

În continuare, cele mai multe joburi disponibile s-au înregistrat în Capitală, nu mai puțin de 42.600 de joburi. Cluj, Timișoara și Brașov au totalizat alte 43.000 de locuri de muncă, cu câteva sute în plus față de București.

„Sezonul estival, de regulă, este una dintre cele mai liniştite perioade ale anului în ceea ce priveşte oferta de locuri de muncă, dar şi în ceea ce priveşte aplicările, având în vedere că o mare parte dintre candidaţi sunt în concedii şi nu sunt atât de preocupaţi de zona profesională. Însă, în ultimele luni, odată cu ridicarea progresivă a restricţiilor impuse de pandemie, piaţa a înregistrat un boom: angajatorii recrutează în acest moment cu motoarele turate la maximum, iar candidaţii, la rândul lor, sunt mai flexibili când trebuie să-şi aleagă un job şi mai deschişi să facă schimbări în carieră”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales eJobs România.

Dacă ai o curiozitate legată de domeniile în care s-au căutat cei mai mulți angajați, lista include: Vânzări, Prestări servicii, Industria alimentară, Transport/Logistică, Call-center/BPO şi Producţie. Ca un trend care merită menționat, aproximativ 12,4% dintre joburile oferite erau în afara țării, dar prea puțini oameni se înghesuie să le ocupe, doar 1% dintre aplicări fiind pentru ele.

Interesul pentru joburile de la distanță este similar cu cea s-a întâmplat în urmă cu un an. Nu a mai crescut. ”Totodată, deşi aşteptarea era ca numărul de locuri de muncă remote să crească, acesta se menţine la un nivel similar cu cel de anul trecut, companiile dorindu-şi ca, după un an şi jumătate petrecut predominant în mediul online, să-şi readucă echipele la sedii şi să recupereze sincopele de comunicare produse în această perioadă. În acelaşi timp însă, faţă de vara lui 2019, oferta de joburi remote a înregistrat o creştere semnificativă, de la 1% la 4,8%. În plus, ne aşteptăm ca în toamnă numărul de locuri de muncă să crească, având în vedere că, de regulă, în această perioadă companiile iniţiază diverse noi proiecte care necesită întregirea echipelor”, mai spune Roxana Drăghici.