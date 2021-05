Cât de deștept poate fi un monitor în 2021: ține loc de patru în același timp și nu îți strică ochii

Deși s-ar putea să-ți fie dificil să estimezi diagonala monitorului din imaginea de mai sus, acesta are o diagonală de 43 de inci și este unul dintre cele mai deștepte din ultimii ani. Faptul este inteligent se reflectă până și în titlu, Smart Monitor.

Samsung și-a îmbogățit seria de monitoare deștepte cu noul Smart Monitor 43 M7, dar și cu fratele său mai mic, de doar 24 de inci și cu o rezoluție Full HD 1080p. Acesta din urmă este intitulat Smart Monitor M5. Cu alte cuvinte, a creat un nou vârf de gamă pentru seria sa de monitoare de top, dar a oferit și un model entry-level pentru cei cu bugete mai mici.

Pentru că seria Smart Monitor nu este nouă, este important de reținut că aceasta a fost menită să creeze o medie între precizia colorisitică pe care și-o dorește un grafician și timpul de răspuns scăzut de care are nevoie un amator de divertisment. Partea smart a ecuației este dată de includerea sistemului de operare Tizen OS, același pe care îl vezi pe TV-urile de top ale sud coreenilor. Astfel, poți să te uiți la Netflix fără să-ți pornești laptopul sau desktopul. Ajută și faptul că are difuzoare de calitate bună ascunse undeva în carcasă. Am spus ascunse, pentru că marginea panoului este infimă spre inexistentă.

Dacă nu ai un laptop și vrei să profiți de această suprafață generoasă de lucru, noile monitoare M7 și M5 pot fi conectate cu un smartphone Galaxy prin intermediul platformei DeX. Astfel, telefonul tău din buzunar se transformă într-un desktop. Ca un avantaj, M7 vine cu o telecomandă ce poate fi încărcată solar, în timp ce M5 nu are această posibilitate. Pe de altă parte, ambele îți oferă acces la asistenții virtuali Alexa, Google Assistant și Bixby.

Printre particularitățile tehnice, modelul de 43 de inci cu o rezoluție nativă 4K este certificat HDR10 și are conectivitate USB Type C. Asta înseamnă că îți poate încărca laptopul.