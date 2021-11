Campanie de marketing inedită: cum a promovat Microsoft jocul Forza Horizon 5

Cine nu iubește o campanie bună de PR.

Uneori pare că vremurile de glorie ale PR-ului au trecut: vremea când, pentru a promova o nouă lansare, stagiarul de la birou era împins într-un costum de mascotă și defila prin preajma companiei. Acelea au fost vremuri interesante când puteai să vezi o grămadă de lucruri ciudate. Sigur că nu a fost totul grozav, dar întotdeauna mi-a plăcut să văd companii care aruncă bani pentru o reclamă foarte reușită.

Acum, facem un pas înainte, Xbox ramura Australia și Noua Zeelandă, care a decis că cea mai bună modalitate de a promova Forza Horizon 5 a fost să arunce un Polaris dintr-un elicopter de la aproape 1540 de metri. Cui îi pasă de cum și de ce: vrei să vezi o mașină parașută la pământ sau nu?

În timp ce suntem la capitolul ăsta, trebuie să felicit Xbox și pentru ceea ce a făcut recent pentru a promova Age of Empires 4. A lansat o marcă de cereale numită Wolol-o’s, vag inspirată de faptul că discurile demo Age of Empires obișnuiau să vină în pachete de cereale, dar și de sunetul pe care preoții din Age of Empires 1 îl făceau când îți converteau trupele.

Una din cele mai de succes lansări din istorie

Excelentul joc al celor de la Playground Studios are deja 4,5 milioane de jucători pe PC, consolă și dispozitive cloud, a dezvăluit șeful Xbox Phil Spencer prin Twitter.

„Am investit ani de zile în Xbox pentru ca mai mulți oameni să poată juca. Cu peste 4,5 milioane de jucători până acum pe PC, cloud și consolă, Forza Horizon 5 arată că această promisiune prinde viață. Cea mai mare lansare pentru XGS, cu un număr maxim de jucători concomitent de 3x FH4. Mulțumim jucătorilor și felicitări WeArePlayground”, a spus Phil în postarea sa.

Forza Horizon 5 este disponibil pe următoarele platforme: Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows. Pentru PC este important de știut că poate fi jucat prin Steam, Microsoft Store sau Xbox Game Pass.