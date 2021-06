Camera frontală de 48 mpx: telefonul de care nu ai auzit niciodată

Telefonul de care nu ai auzit niciodată este echipat cu o tehnologie de ultimă oră. Camera frontală are 48 de megapixeli, astfel că te va ajuta să surprinzi cele mai calitative selfie-uri.

Tecno este axat pe dispozitive entry-level și mid-range pentru piețele emergente, dar compania dorește să crească în segmentele mai de lux. În acest scop, relansează Phantom ca o sub-marcă separată care va crea dispozitive premium. Phantom X este primul telefon al noului brand și are o cameră hardware destul de impresionantă atât în ​​față, cât și în spate.

Camera triplă din spate are un modul principal de 50MP cu un senzor mare de 1 / 1,3 ”, cu pixeli nativi de 1,2 µm, care cresc până la 2,4 µm. Acest senzor are focalizare automată Dual Pixel și Laser și se află în spatele unui obiectiv f / 1,85.

Urmează o cameră de 13MP cu un obiectiv de 50 mm, care este facturat ca o cameră portret. Pe lângă faptul că este bună pentru fotografii în portret, această distanță focală este, de asemenea, o mărire de 2x peste obiectivul principal, deci și aceasta este o cameră cu teleobiectiv.

Al treilea modul are un obiectiv cu unghi ultra-mare de 120º și un senzor de 8MP. Aceste camere sunt susținute de un bliț cu patru LED-uri. Phantom X are o cameră selfie de 48MP în față, care este alăturată de un modul ultrawide de 8MP cu un obiectiv de 105º. Aceste două sunt ajutate de un bliț LED dual. Pe hârtie, X are una dintre cele mai impresionante setări de camere lansate anul acesta.

Camera frontală nu este singurul aspect pozitiv al noului telefon

Și restul sună bine, începând cu afișajul SuperAMOLED de 6,7 inci. Este un panou de 90Hz cu rezoluție 1080p + (19,5: 9) și laturi curbate. Compania a plătit chiar și protecția Gorilla Glass 5 pe partea din față și din spate a dispozitivului. Cititorul de amprente este integrat pe ecran și poate debloca telefonul în 0,4 secunde.

Phantom este alimentat de un chipset MediaTek Helio G95. Acest cip de 12nm cu două nuclee Cortex-A76 și un GPU Mali-G76 MC4 este poate cea mai puțin impresionantă parte a întregului telefon. Cu toate acestea, este conectat la 8 GB RAM și 256 GB stocare. De asemenea, la chipset este atașat un sistem de răcire a camerei de vapori, care promite să-l mențină mai rece de 3-5 °.

Bateria are o capacitate de 4.700 mAh și acceptă încărcare rapidă de 33W. O încărcare de 30 de minute este suficientă pentru a aduce bateria înapoi la 70% din capacitatea sa. Deși ultimul lucru care ar fi trebuit menționat ar fi fost prețul, momentan nu se știe ce sumă va trebui să plătești pentru Phantom X care va fi disponibil începând cu luna viitoare.