Boba Fett se pregătește de război pe Tatooine. Noul trailer ne arată la ce să ne așteptăm

Un nou trailer „The Book of Boba Fett” ni-l prezintă pe personajul interpretat de Temuera Morrison pregătindu-se de război, în viitoarea serie Disney+, bazată pe celebra freanciză „Star Wars”.

Noul trailer pentru „The Book of Boba Fett” este dezvoltat de producătorii executivi Jon Favreau și Dave Filoni. Serialul va pune accentul pe revenirea lui Temuera Morrison, în rolul vânătorului de recompense deja atât de iubit de public. Din câte știm până acum, acesta este acum parte din The Mandalorian, după ce (aparent) a fost ucis în „Star Wars: Return of the Jedi”.

Morrison va juca, alături de colegul veteran „The Mandalorian”, Ming-Na Wen. Cel din urmă interpretează rolul lui Fennec Shand, mercenarul de elită lăsat să moară de vânătorul de recompense interpretat de Pedro Pascal, în primul sezon al serialului.

Boba Fett promite să continue aventurile și să facă cinste „Star Wars”

„The Book of Boba Fett” („Cartea lui Boba Fett”) urmărește continuarea călătoriei acestuia, acompaniat de Shand. Un mic preview al acestei călătorii a putut fi văzut de fanii seriei imediat după scena post-credite, din finalul sezonului 2 „The Mandalorian”, în care cei doi au reușit să recupereze împreună palatul lui Jabba the Hutt.

Boba și Shand își vor continua lupta, vrând să-și facă un nume în lumea interlopă a galaxiei, preluând teritoriul controlat cândva de Jabba.

„Cartea lui Boba Fett” este una dintre multiplele povești „Star Wars”, aflate în lucru, ce vor urma să fie difuzate pe Disney+. Dintre acestea menționăm spin-off-ul „Mandalorian Ahsoka”, cu Rosario Dawson în rolul fostului Jedi Padawan, „Obi-Wan Kenobi” (cu Ewan McGregor în rolul principal) și „Andor”, centrat pe povestea personajului interpretat de Diego Luna, actor pe care l-am mai putut vedea și în „Rogue One: O poveste Star Wars”.

Cu doar o lună rămasă până la premieră, Disney+ a lansat un trailer Cartea lui Boba Fett. Clipul video ni-l prezintă pe personajul principal, împreună cu Fennec Shand, în timp ce se pregătesc să intre în război, în cea mai recentă serie „Star Wars”, ce va putea fi urmărită pe canalul de streaming menționat anterior.