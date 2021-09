Blue Air vine cu o ofertă de necrezut: de ce contează cum te îmbraci în avion

Primești bani, dacă te îmbraci cum vrea Blue Air. Da, ai citit bine.

Operatorul aerian Blue Air a mărit frecvența zborurilor pe ruta București – Milano Linate la două ori pe zi și a introdus servicii zilnice de la Milano la Barcelona, Paris Charles de Gaulle, Praga, Lamezia și Catania.

Acum, în perioada 2-30 septembrie 2021, compania aeriană desfășoară campania “Blue is the new Black” pentru toate zborurile către și de la Milano Linate: Barcelona, ​​București, Paris Charles de Gaulle, Praga, Catania și Lamezia Terme, notează Profit.ro.

Astfel, pe toată durata campaniei, toți pasagerii care sunt reperați de membrii echipajului că poartă un obiect vestimentar albastru la bord vor primi un voucher de 15 euro.

Blue Air vrea să îți facă viața mai ușoară: ce schimbări pregătește compania

Dacă ești pasionat de călătorii și îți petreci mai mult timp în lounge-ul aeroporturilor decât în sufragerie, atunci o să te bucure ultimul anunț al celor de la Blue Air.

Blue Air este unul dintre cei mai importanți pioni ai industriei românești de transport aerian. Înființată în 2004 aceasta a continuat să crească, iar astăzi este cea mai mare companie românească după numărul de pasageri transportați. Modelul de afaceri este catalogat ca ULC sau Ultra-Low-Cost, iar compania are în prezent aproximativ o mie de profesioniști. Hubul principal este Aeroportul Henry Coandă din București, iar flota sa este compusă în principal din avioane Boeing 737.

În cei 16 ani de activitate, statisticile companiei aeriene sunt impresionante pentru o companie low-cost. Aceștia au zburat aproximativ trei sute de milioane de kilometric, timp în care au transportat peste 32 de milioane de pasageri.

Recent compania a anunțat că va lansa o aplicație mobilă pentru dispozitivele iOS și Android.

Fly Blue Air, cea mai nouă aplicație a companiei aeriene, își propune să te ajute să te deplasezi mai ușor. Practic, cu ajutorul ei îți vei putea personaliza mai bine orice călătorie.