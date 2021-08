Alternativa la Blue Air, Wizz Air și Tarom, anunțată: cea mai nouă companie aeriană pentru români

Românii vor avea în curând o nouă companie aeriană. Este vorba despre Hello Jets, care tocmai a primit autorizare de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

Hello Jets va fi lansată pe piață de către proprietarul Blue Air, Teodor Rada. Săptămâna trecută, Hello Jets a primit autorizare de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

De curând, o aeronava Boeing 737-500, a Blue Air, de 126 de locuri și 31 de ani vechime, a trecut în flota noii firme:

„Aeronava YR-BAG este una dintre cele de veche generatie pe care, prin programul de reînnoire a flotei, Blue Air a decis să nu o mai utilizeze, fiind o aeronavă cu costuri de întreținere mari și locuri putine, care nu are parametrii necesari unei operări profitabile pentru modelul nostru de business. Fiind practic neutilizată, am închiriat-o la Hello Jets, la un preț comparativ cu cel pentru aeronava similară pe care o avem închiriată unui operator din Africa, înca din 2019″, a declarat pentru Economica.net, Oana Petrescu, CEO Blue Air.

„Conform acordului cu Hello Jets, aceasta companie va avea un model de business orientat pe distanțe lungi și, implicit, o flotă de aeronave și destinații total diferite de cele ale Blue Air”, a mai declarat Petrescu, conform aceleiași surse.