Blue Air s-a pregătit deja pentru dezastrul din următoarele luni: decizia mai relevantă decât crezi

În timp ce majoritatea țărilor din Europa, cu excepția României, se confruntă cu cea mai dificilă etapă din pandemie, una dintre cele mai populare companii aeriene vine cu un anunț important. Așa înțelegi mai bine ce urmează să se întâmple și de ce ne afectează pe toți.

Blue Air este cel mai important operator de curse low-cost care operează în România și unul cu cel mai mare număr de pasageri transportați. Cu toate acestea, în contextul restricțiilor anunțate în mai multe țări europene și din cauza ”comportamentului prudent din partea pasagerilor în această perioadă”, Blue Air a decis să reducă programul de zbor în lunile ianuarie și februarie. Abia în martie, în funcție de contextul pandemic, își va relua activitatea în condiții normale.

Blue Air vine cu un avertisment important pentru români

În timp ce românii se înghesuie la petreceri de revelion cu zeci sau sute de participanți, Blue Air trage un semnal de alarmă în ceea ce privește perioada următoare. Nici măcar nu mai contează restricțiile pe care autoritățile române le anunță sau nu. Este irelevant. Nu vei mai putea să circuli în Europa foarte ușor din cauza variantei Omicron de Covid-19, iar Blue Air acționează în consecință.

”Observăm că, din cauza restricţiilor de călătorie, foarte mulţi pasageri îşi reprogramează călătoriile din lunile ianuarie şi februarie, concentrându-se pe rezervarea vacanţelor de preajma sărbătorilor de Paşte şi din vară”, a afirmat Oana Petrescu, director general Blue Air.

Aparent, vor mai exista câteva curse și în perioada ianuarie – februarie, dar doar câteva pentru care există o cerere deosebită. ”Blue Air îşi va calibra programul de zbor, reducându-şi serviciile la un minim de operaţiuni până la sfârșitul lunii februarie 2022 şi concentrându-se pe Programul de Vară 22 cu o capacitate crescută, cu reţea extinsă şi flota reînnoită. Începând cu aprilie 2022, Blue Air se aşteaptă la un mediu de călătorie mai sigur, o creştere puternică a cererii şi un apetit puternic pentru călătoriile de Paşte şi de vară”, se menţionează în comunicat.

În final, totul este despre programul de vară, când vom discuta de o capacitate sporită, o flotă reînnoită de Boeing 737-8 MAX și o infrastructură digitală îmbunătățită în spate. ”Înţelegem impactul pe care acest nou val de pandemie îl are asupra clienţilor noştri şi asupra planurilor lor pe termen scurt, aşa că am pregătit o listă de iniţiative noi pentru a răspunde cât mai bine nevoilor lor.

Am renunţat la taxa de modificare pentru toate rezervările noi efectuate prin aplicaţia mobila Blue Air până la sfârşitul anului şi, totodată, oferim o rambursare complet automată de 120% în portofelul Blue Air pentru anulările determinate de valul Omicron din perioada 27-30 decembrie, pentru călătorii până la sfârşitul lunii martie. În plus, am consolidat cât de mult am putut resursele centrului nostru de suport clienţi şi ale chat-ului web pentru a putea gestiona eficient numărul mare de apeluri aşteptat în primele 3-4 săptămâni ale anului”, a declarat Krassimir Tanev, director comercial Blue Air.