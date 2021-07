Bitcoin valorează zero: explicația experților pentru faptul că gigantul criptomonedelor va eșua

Opiniile legate de Bitcoin sunt foarte divizate la nivel global. Mulți o consideră o monedă revoluționară, în timp ce alții sunt convinși că nu se diferențiază cu nimic de loto-prono. În orice moment poți pierde banii și, în egală măsură, te poți îmbogăți.

Cea mai recentă opinie pe marginea valorii reale a Bitcoin a fost formulată de Nassim Nicholas Taleb, autorul ”Lebedei Negre”. Într-o lucrare recentă, scriitorul a argumentat cât se poate de clar de ce este inevitabil ca cea mai populară criptomonedă să ajungă la zero și de ce, în realitate, a eșuat în a-și atinge obiectivele.

În primul rând, Taleb atrage atenția asupra faptului că un Bitcoin valorează exact zero pentru simplul fapt că necesită o cantitate susținută de interes pentru a se menține în viață. În plus, gradul exagerat de volatilitate din anul pandemiei a fost un argument în plus al faptului că ar fi o idee inimaginabil de proastă să-ți ții economiile în criptomonede.

Bitcoin valorează zero: explicația științifică

Nassim Nicholas Taleb, autorul „Lebedei Negre”, a apreciat într-o lucrare recentă că bitcoin, cea mai importantă criptomonedă, nu a reușit să își îndeplinească obiectivele de a deveni o monedă fără guvern, o acoperire împotriva inflației și o investiție sigură, scrie CNBC. ”Puține active din istoria financiară au fost mai fragile decât bitcoinul”, a spus el.

În trecut, opinia lui Taleb despre Bitcoin a fost una mai optimistă, dar atitudinea sa față de criptomonede s-a schimbat la 180 de grade în momentul în care a văzut schimbările din piață din ultimul an. Înainte, era de părere că are potențialul de a ajuta oamenii să ocolească metodele de control ale capitalului pe piețe. Tot atunci, a făcut referire la ea ca fiind ”prima monedă organică” și ”o poliță de asigurare” împotriva controlului guvernamental, în prefața volumului ”The Bitcoin Standard”.

În lucrarea sa recentă, „Bitcoin, valute și fragilitate”, publicată la sfârșitul lunii iunie, Taleb, cercetător și trader, spune că Bitcoin valorează „exact zero”, în condițiile în care necesită o cantitate susținută de interes pentru a se menține. În schimb, ”aurul și alte metale prețioase nu necesită întreținere, nu se degradează într-un orizont istoric și nu necesită întreținere pentru a-și reîmprospăta proprietățile fizice în timp”, a spus el.

Nu are rost să crezi în Bitcoin și să-l vezi ca o alternativă fiabilă la banii tradiționali dintr-un motiv simplu. Taleb a menționat că, în martie 2020, bitcoin a scăzut mai mult decât piața bursieră și și-a revenit „după injecții masive de lichiditate”. Aceasta este „o dovadă suficientă că nu poate fi utilizat ca pavăză împotriva riscului sistemic”, a spus el.