„Before Your Eyes” este un joc despre viață și moarte pe care îl controlezi clipind. Sună bizar, nu? Iată despre ce e vorba.

CEO-ul GoodBye World Games, Will Hellwarth, descrie ideea care a stat la baza jocului său: „Ești un personaj întins pe un pat de spital. Nu este clar ce e în neregulă cu tine. Un ceas este pe perete, ticâind. Apoi, tu, jucătorul, persoana din scaun care se joacă, clipești fizic. Scena merge înainte. Ești încă în același pat, dar ceasul a mers înainte”, citat de Hotnews.

Before Your Eyes este un joc bazat pe narațiune pe care jucătorii îl controlează prin clipire, fiecare închidere a ochilor fiind urmărită de un webcam. Clipirea va duce la progresarea jocului doar dacă o pictogramă metronom se bifează în partea de jos a ecranului. Acest lucru le indică jucătorilor că următoarea clipire va încheia scena actuală.

Poți să controlezi acest joc doar clipind. Da, ai citit bine

Însă în cazul în care camera urmărește anumite puncte marcate din câmpul vizual, clipitul va dezvălui opțiuni suplimentare de dialog și alegeri cu privire la modul în care scena merge înainte sau va arăta lucruri care nu erau vizibile înainte. Sună destul de alambicat, dar trailerul jocului, pe care-l poți vedea mai jos, arată mai bine cum funcționează sistemul și pare frumos din punct de vedere estetic.

Așadar, dacă n-ai ce face în weekendul ăsta, lansează-te într-o aventură narativă de tipul “first-person”, în care controlezi povestea și îi schimbi rezultatele. Cu clipirile din viața reală. Cu această tehnică inovatoare te vei scufunda într-o lume care îmbină viața reală cu cea digitală.

Mie-mi amintește de “Bandersnatch”, care este filmul derivat din Black Mirror, creat de Netflix, în care poți lua decizii pe parcursul poveștii care vor influența ce se va întâmpla până în final. Poate dura de la 50 la 120 de minute, în funcție de alegerile tale, și are finaluri multiple. Evident, în Bandersnatch îți trebuie o telecomandă ca să controlezi povestea. Before Your Eyes duce această idee la alt nivel, mai interesant.