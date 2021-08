Banca Transilvania dă tonul în România, din nou: așa vezi cât de bine la merge românilor

Se fac deja câțiva ani de când Banca Transilvania face legea în România și continuă acest trend și în 2021 cu o performanță financiară deosebită.

Majoritatea băncilor din România au fost ”pe plus” după primul semestru din 2021, cu creșteri mai mult sau mai puțin impresionante comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Puține instituții bancare de pe meleaguri mioritice se pot însă lăuda cu performanță atât de impresionantă precum Grupul Banca Transilvania.

Banca Transilvania, prima bancă din România

În topul băncilor din România, BT continuă să ocupe prima poziție. Pe primul semestru al acestui an, are un profit net consolidat de 1015 miliarde de lei, în creștere cu 47,2% comparativ cu primul an al pandemiei. Din suma menționată mai sus, profitul băncii este de 901 milioane de lei, mai mare cu 48,3% față de 2020, se arată într-un raport transmis Bursei de la București.

Subsidiarele şi participaţiile de capital au contribuit cu peste 114 milioane lei la profitabilitatea Grupului BT, atrage atenția Agerpres. Ca referință, activele Grupului Financiar Banca Transilvania au ajuns la 115,3 miliarde lei la finalul semestrului întâi din acest an, creditele crescând până la 44,4 miliarde lei, conform unui comunicat al băncii.

În tot acest timp, depozitele clienţilor au ajuns la 97,2 miliarde lei, dintre care 65,9 miliarde lei sunt economiile persoanelor fizice iar 31,3 miliarde lei ale persoanelor juridice. Eficienţa operaţională a băncii se păstrează la nivel confortabil şi este de 46,7%.

La capitolul credite, în perioada ianuarie – iunie din acest an, Banca Transilvania a acordat peste 114.000 de împrumuturi companiilor şi persoanelor fizice. Creditele pentru companii sunt în valoare de 4,8 miliarde lei. Banca are aproximativ 3,14 milioane de clienţi retail, aproape 360.000 de clienţi IMM & Micro şi aproximativ 11.000 de clienţi corporate.

„Este o perioadă de relansare a României, iar Banca Transilvania a contribuit din nou, crescând finanţările şi volumul operaţiunilor peste media pieţei. Suntem banca românilor, procesăm un volum de operaţiuni vital pentru economie şi avem peste 7 milioane de români acţionari direcţi şi indirecţi. Suntem optimişti în legătură cu dezvoltarea economiei şi a ţării, aşa încât punem umărul la continuarea creşterii lor şi la reducerea decalajelor faţă de Vestul Europei”, a declarat, în comunicat, Omer Tetik, director general, Banca Transilvania.