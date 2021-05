Avioane supersonice de pasageri – viteză, lux și vești proaste

Secolul vitezei ne forțează pe toți să ne optimizăm fiecare acțiune, astfel încât să dureze cât mai puțin timp, pentru că acesta a ajuns să fie, poate, cea mai valoroasă resursă de care dispunem.

O modalitate foarte utilă prin care putem economisi timp ar fi eficientizarea deplasărilor cu avionul. Dacă am avea avioane supersonice, am putea ocoli Pământul în câteva ore, și nu am mai pierde zeci de ore pentru o rută banală.

Ei bine, acest lucru părea să prindă contur până de curând, dar speranțele pasagerilor din întreaga lume ar putea să fie puse în cui.

Aerion, cu sediul în Reno, Nevada, dezvoltase AS2, un avion de afaceri de 8-12 pasageri capabil să zboare la 1000 mph. Cu toate acestea, compania a anunțat pe 21 mai că se confruntă cu probleme financiare din cauza cărora planul pentru a finaliza construcția avionului se amână.

Mediul de afaceri, complet dezamăgit

Anunțul a fost primit ca o dezamăgire fantastică în rândul oamenilor de afaceri, care sperau că vor economisi zeci de ore pe săptămână, datorită noului avion supersonic.

Ceea ce face totul atât de șocant este faptul că AS2 se afla deja într-o fază avansată de dezvoltare, iar compania a avut și sprijinul celor de la Boeing – deși cel mai mare producător de avioane din Statele Unite are în prezent propriile provocări de rezolvat.

Dezvoltarea AS2 a fost concepută ca un efort total neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, prin care Aerion a folosit tehnici digitale pentru a economisi combustibil.

Compania avea de asemenea planuri de a introduce inteligența artificială în cabină atât pentru piloți, cât și pentru pasageri. „Ideea este de a combina viteza, luxul și durabilitatea”, a spus CEO-ul Aerion, Tom Vice.

AS2, care a fost anunțat pentru prima dată în 2005 , părea să rămână doar un concept până în 2019, când compania a obținut finanțare și a început să vorbească despre producție Fabricarea efectivă fusese prevăzută pentru 2023, cu un plan de a construi 300 de avioane în primii 10 ani.