Au început presiunile pentru pașaportul Covid-19: ce dictează șefa Uniunii Europene, ”fără întârziere”

Pașapoartele care certifică imunitatea în fața noului coronavirus sau faptul că ai un test negativ vor fi introduse în această vară în Europa, dar președintele Comisiei Europene nu mai are răbdare.

Certificatul Verde Digital sau pașaportul de imunitate Covid-19 va fi un document foarte important pentru circulație liberă pe teritoriul Uniunii Europene în pandemie. Deși estimările sunt că va intra în circulație din vară, președinta Comisiei Europene vrea să se asigure că, până la momentul respectiv, infrastructura națională necesară implementării proiectului va fi gata.

În acest scop, printr-o postare pe Twitter care se încheie cu un semn de exclamare, Ursula von der Leyen solicită Parlamentului European și Consiliului să adopte cât mai repede propunerea privind crearea certificatelor vezi digitale pentru a facilita libera circulație, în interiorul UE în timpul pandemiei de COVID-19. Totodată, von der Leyen face un apel către țările UE să creeze „fără întârziere” infrastructura necesară folosirii pașapoartelor COVID.

”Certificatele verzi digitale ne vor ajuta să reluăm călătoriile în siguranță în UE. Scopul nostru este să le avem funcționale până în această vară. Așadar, invit Parlamentul European și Consiliul să adopte propunerea noastră, iar țările UE să creeze fără întârziere infrastructura necesară!”, a scris joi președinta Comisiei Europene, într-un mesaj pe Twitter.

Această presiune suplimentară vine după ce Parlamentul European a spus deja că va accelera procedura de aprobare a adeverinței verzi pentru liberă circulație, la cererea Comisiei Europene, pentru ca documentul să devină funcțional la vară.

Adeverința electronică va constitui dovada că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19, se menționează într-o informare a Comisiei Europene. Toate particularitățile despre viitorul document gratuit le găsești în acest material.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2021