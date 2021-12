Atenție, șoferi! Amendă de 2.900 de lei pentru cei care au astfel de practici cu mașina lor

Dacă vrei să îți împrumuți mașina unui prieten, să știi că riști să iei amendă. Astfel, dacă-ți încredinţezi mașina altor persoane, vei risca o sancțiune mult mai dură în situația în care nu comunică, la cererea poliției rutiere, datele respectivilor „șoferi de ocazie”.

Așadar, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului rutier, proiectul de ordonanță de urgență prevede sancționarea șoferilor care își încredințează mașinile altor persoane.

Proprietarul mașinii va suferi din perspectiva factorului bonus/malus în cazul in care cel aflat la volan este implicat într-un accident sau dacă este prins conducând sub influența alcoolului.

Dacă-ți împrumuți mașina altora, riști amendă

În acest sens, potrivit proiectului, autoritățile vor stabili un termen minim de răspuns la solicitare și, totodată, ce date trebuie comunicate efectiv. Conform acestora, lipsa unui termen minim de răspuns și a indicării precise a datelor personale care trebuie comunicate sunt deficiențe in legislație si trebuie corectate, conform DCNews.

„Potrivit dreptului comun, proprietarul unui bun trebuie să asigure paza juridică a acestuia, atât din punct de vedere material, cât și în ceea ce privește folosirea efectivă a acestuia. Din această perspectivă, proprietarului unui vehicul îi revine responsabilitatea de a cunoaște persoana care îi conduce vehiculul”, a explicat Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Aceasta măsura ar urma sa fie aplicată pentru a depista persoanele care au săvârșit contravenții rutiere conducând mașinile altora, atunci când identificarea n-o poate face personal un polițist

Ca să se aplice, proiectul de OUG, inițiat de MAI, trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

Amenda pentru faptă este din clasa a patra de sancțiuni (între 9 și 20 de puncte-amendă). În prezent, deoarece punctul-amendă este de 145 lei, sancțiunile se pot ridica la sume cuprinse între 1.305 și 2.900 lei.

De asemenea, proprietarul poate răspunde penal pentru încredințarea mașinii sale unei alte persoane, mai precis, dacă șoferul de ocazie nu are permis de conducere, are un permis de conducere necorespunzător sau suspendat, persoana are probleme cu alcoolul, persoana care a primit mașina a consumat substanțe psihoactive.