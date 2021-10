ASUS TUF F15 FX506HC, un portabil de gaming cu Intel Core i7, gata de orice

Acest laptop de gaming de la ASUS face parte din gama TUF F15 FX506HC. Este un laptop foarte performant, pregatit pentru jocuri serioase si durabilitate extrema, in conditii de utilizare reale.

Fiind echipat cu unul dintre cele mai noi procesoare Intel Core din a 11-a generatie, H45, jocurile sunt rapide, fluide si va puteti bucura de acest lucru atat acasa, cat si in deplasare.

Acest model are alte doua mari avantaje: o carcasa mai mica si mai usoara decat cele ale modelelor anterioare si o baterie de dimensiuni mai mari, pentru autonomie extinsa.

Asa cum v-am spus, acest model vine echipat cu un procesor Intel Core din generatia a 11-a, H45, i7-11800H, are o litografie de 10 nm SuperFin, un numar de 8 core-uri si 16 thread-uri, o frecventa nominala de 2.3 GHz si o frecventa maxima de 4.6 GHz cu ajutorul Intel Turbo Boost, despre care vom discuta mai pe larg in acest review. Practic, procesorul fiind foarte puternic, asigura o experienta de gaming similara cu aceea a unui desktop, intr-o carcasa mult mai mica.

Rolul Intel în ”ecuația” ASUS TUF F15

Tehnologiile Intel care ajuta la atingerea acestor performante sunt:

Intel Speed Shift Technology ofera o receptivitate mai rapida cu schimbari de performanta de scurta durata, ceea ce permite procesorului sa selecteze rapid cea mai buna frecventa si tensiune pentru performante optime si eficienta energetica.

Intel Hyper-Threading Technology foloseste resursele procesorului mult mai eficient si permite rularea a doua thread-uri pe fiecare core. Aceasta tehnologie ajuta foarte mult la rularea mai multor aplicatii simultan, fara a influenta receptivitatea sitemulul.

Intel Turbo Boost Technology creste frecventa procesorului atunci cand este nevoie de un boost de performanta si creste eficienta energetica atunci cand nu ai nevoie de performanta. Asta inseamna ca aceasta tehnologie recunoaste automat cand procesorul poate oferi frecvente crescute si ofera o crestere de performanta pentru a pastra lucrurile in miscare.

Intel® Wi-Fi 6 este integrat în procesor, pentru descărcări incredibil de rapide și conexiuni fiabile, chiar și pe rețele aglomerate. Aceasta ofera conectivitate ultra-rapida la internet, ceea ce inseamna ca veti experimenta conferințe video de calitate înaltă si va puteti juca jocuri în timp real oriunde în casă, fara a fi nevoie sa conectezi dispozitivul prin cablu. Vitezele sunt de 3 ori mai mari fata de Wi-Fi 5 si latenta cu 75% mai scazuta.

Cu ajutorul Thunderbolt se poate conecta laptopul de gaming la doua monitoare 4K, incarca dispozitivul si accesa stocarea, toate acestea putand fi facute simultan.

Sistemele de racire deosebit de eficiente asigura faptul ca fiecare laptop din seria TUF Gaming poate sustine performante ridicate pentru o perioada lunga de timp. Heatpipe-urile multiple si cele 3 radiatoare atrag caldura din zona componentelor principale si o disipeaza rapid, chiar si in timpul sesiunilor de jocuri foarte intense. Designul cu sistem de auto-curatare asigura fiabilitatea pe termen lung a sistemelor de racire, in timp ce diferitele moduri de functionare echilibreaza performantele si nivelurile de zgomot, in functie de fiecare sarcina de utilizare.

Cât de bun este ASUS TUF F15 în jocuri

Inainte sa trecem la testarea jocurilor vreau sa va spun ca acest laptop dispune de 3 USB-uri 3.2, o mufa HDMI, o iesire de microfon, un port Thunderbolt 4, despre care am discutat mai devreme si o mufa RJ-45 pentru internet.

Acum vreau sa testez cateva jocuri: Counter Strike Global Offensive, Call of Duty Warzone, Fortnite, GTA V, PUBG si League of Legends. Pana la urma acolo vedem rezultatele, nu? Vom testa toate jocurile la rezolutie FHD, cu setari grafice medii.

CSGO: Am intrat in CS:GO si am hotarat sa testez performantele acestui laptop intr-un deathmatch pentru a solicita la maxim resursele procesorului datorita numarului mare de jucatori conectati pe server. Rezultatul obtinut a fost de 200 FPS-uri. Asta se datoreaza in primul rand procesorului, pentru ca CS:GO foloseste in principal resursele acestuia, iar laptopul vine echipat cu un Intel Core i7 foarte puternic, H45 din generatia a 11-a.

Fortnite: Am jucat si un meci solo de Fortnite, sa vad cum se comporta. Am sarit din balon si am inceput sa strang materiale si sa caut arme, pentru a avea un avantaj in fata adversarilor. Am obtinut 90 FPS-uri, exact performantele de care aveti nevoie si de care va puteti bucura atat acasa cat si in deplasare.

GTA V: Urmatorul joc pe care am vrut sa il testez este GTA V, un joc cu o grafica superba si un gameplay care iti ofera o libertate de care te poti bucura din plin. In timpul jocului am obtinut un numar de 100 FPS-uri cu setari medii. Pe tot parcursul jocului am fost extrem de multumit de acest laptop, pentru ca nu am avut framedrop-uri sau blocari.

CoD Warzone: Am trecut la Call Of Duty Warzone, un joc popular, un joc care are foarte multe de oferit datorita detaliilor grafice uimitoare si gameplay-ului complex. Intr-un meci solo, am obtinut o medie de 50 FPS-uri.

PUBG: Am testat deja Fortnite si Call of Duty, asa ca nu as fi putut sa uit de PUBG. Am inceput un meci solo, imediat dupa ce am facut setarile. Am obtinut o medie de 80 FPS-uri cu setari medii si rezolutie FHD, asa cum v-am spus si mai devreme.

LoL: Ultimul joc pe care am vrut sa il testez astazi este League of Legends, un joc de strategie extrem de popular in randul gamerilor, pe care sunt convins ca il cunoasteti. Conform unor statistici recente sunt peste 150 de milioane de jucatori in intreaga lume, cum as fi putut sa nu ma joc si eu? Rezultatul a fost de 190 FPS-uri, fara blocaje sau framdrop-uri in timpul meciului.

Laptopul pe care vi l-am prezentat face parte din paltforma ASUS TUF F15, echipat cu un procesor Intel Core i7-11800H de-a 11-a generatie si o placa video NVIDIA GeForce RTX 3050. Performantele produselor din aceasta platforma pot varia in functie de memoria RAM, daca produsul are stocare SSD sau HDD si in functie de placa video cu care vine echipat laptopul.