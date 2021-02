„Aroganța” lui Elon Musk de pe Clubhouse: ce i-a transmis lui Vladimir Putin

Elon Musk face de fiecare dată valuri cu postările de pe rețelele de socializare. De data asta, a ales Clubhouse, unde i-a transmis un mesaj chiar președintelui Rusiei, Vladimir Putin.

E mare frenezie zilele acestea în jurul aplicației Clubhouse, pe care au început să o folosească tot mai multe vedere și care a atras inclusiv atenția Facebook. Iar Elon Musk pare că vrea să atragă și mai mult atenția asupra rețelei de socializare. Șeful Tesla a renunțat la Twitter pentru scurtă vreme pentru a-i lansa o invitație lui Vladimir Putin pe Clubhouse.

Musk l-a întrebat pe președintele Rusiei dacă ar fi de acord să i se alăture pentru o conversație.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Elon Musk, un fel de influencer pentru Clubhouse

După mesajul în engleză – „Would you like join me for a conversation on Clubhouse?”, Elon Musk a venit cu un reply în limba rusă. Tradus, înseamnă așa: ”Ar fi o mare onoare să pot vorbi cu tine”. Aplicația intermediază fix astfel de conversații audio.

Postarea șefului Tesla a venit duminică, iar oficialii de la Kremlin nu răspunseră încă nimic. E neclar, așadar, dacă președintele Rusiei va accepta sau nu să intre într-o discuție cu Elon Musk.

Clubhouse începe să devină o aplicație populară și se pare că Musk face tot psoibilul ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Nu e clar dacă are vreun interes în spate, dar e destul de evident că vrea să ajute la popularizarea rețelei de socializare.

Clubhouse funcționează ca un hibrid între apeluri de tip conferință, discuții ca prin radio și serviciul de rețele sociale Houseparty. E, în fapt, o platformă pentru socializare și networking, bazată pe discuții audio, doar că e una exclusivistă – funcționează doar pe bază de invitații. Aplicația a atras și atenția Facebook, care ar vrea să vină cu ceva similar.

Chiar Mark Zuckerberg și-a făcut apariția pentru a discuta pe rețeaua de socializare.