Arena Națională, pentru altceva decât fotbal: când va găzdui competiția de gaming cu premii de milioane

România va deveni un important hub de gaming și eSports în următoarea perioadă, iar anunțul a fost făcut chiar de către primarul Capitalei. Arena Națională va găzdui o competiție internațională de gaming cu premii de aproximativ 40 de milioane de dolari.

​Nicuşor Dan a declarat într-o conferinţă de presă susţinută joi că Arena Naţională nu mai este o feudă, ci un spaţiu deschis pentru evenimente. De asemenea, primarul Capitalei a anunţat că, în luna octombrie, aici va fi găzduită cea mai mare competiţie internaţională de sporturi electronice din acest an, vizionată de 80 de milioane de oameni, cu premii în valoare de 40 milioane de dolari, din care 16% vor merge la bugetul Statului român sub formă de impozite.

Cu această ocazie, edilul a atras atenția asupra unuia dintre cele mai importante obiective ale mandatului său, de a pune Bucureștiul pe harta principalelor evenimente culturale, sportive și de business. A anunţat că a încheiat un acord cu o companie americană pentru organizarea „celui mai mare eveniment internaţional de sporturi electronice din acest an”, scrie News.ro.

„Trebuie să folosim oportunităţile şi avantajele competitive pe care le avem. Arena Naţională este unul din avantajele competitive pe care Bucureştiul le are. Sunt fericit să vă anunţ că am încheiat un acord cu firma americană Valve pentru organizarea celui mai mare eveniment internaţional de sporturi electronice din acest an (n.r. DOTA2).

Este o competiţie care se va desfăşura aici, pe Arena Naţională, în a doua decadă a lunii octombrie, 12 – 17 octombrie. Este o competiţie care va fi vizionată undeva în jur de 80 de milioane de oameni din întreaga lume. Este o competiţie cu premii de 40 de milioane de dolari, din care 16% merg la bugetul statului român, sub formă de impozite. Pentru comparaţie, premiile de la Wimbledon din acest an sunt de 48 de milioane de dolari. Este evenimentul de sporturi electronice cu cel mai mare premiu din istorie”, a declarat primarul Capitalei, Nicușor Dan.

În ceea ce privește experiența primarului cu gamingului, dacă ai o curiozitate pe marginea subiectului. „Am jucat când aveam 25 de ani, am jucat Tetris, 16 ore pe zi, timp de trei zile. Şi de atunci, gata!”, a dezvăluit Nicușor Dan.