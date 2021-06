Aplicațiile mobile pentru meteo își găsesc o foarte mare utilitate în zilele noastre. Chiar și-așa, Apple a decis să sisteze serviciile pentru cea mai bună aplicație de vreme.

Faptul că Apple va închide în cele din urmă toate instrumentele web Dark Sky, nu a fost un secret. Gigantul tehnologic a cumpărat compania în anul 2020 și iată că, acum a fost făcut public și un termen ferm pentru acea limită finală a serviciului meteo. Dezvoltatorul David Smith și 9to5Mac au aflat că Apple va închide aplicația iOS, site-ul web, precum și API-ul Dark Sky la ”sfârștiul anului 2022”.

Deși inițial s-a sugerat că serviciile for fi sistate pe parcursul acestui an, se pare că gigantul tehnologic a mai amânat închiderea serviciilor pentru încă un an. Astfel, dacă ești un utilizator al aplicației iOS sau a oricărei aplicații bazată pe variantele actualizate ale Dark Sky, cel mai bine ar fi să te reorientezi către un instrument nou de vreme.

Apple închide cea mai bună aplicație de vreme

Apple a decis închiderea aplicației Android Dark Sky în luna august a anului trecut. Desigur, nu este nici o urmă de îndoială cu privire la faptul că tehnologia Dark Sky își va continua activitatea. În ciuda faptului că datele despre vreme provind de la The Weather Channel, Dark Sky joacă un rol foarte important în prognozele meteo mai detaliate ale iOS 14.

Noul sistem de operare care urmează a fi lansat în viitorul apropiat pentru dispozitivele Apple, iOS 15, va adăuga funcții precum alertele de precipitații la ora următoare și nu numai. Aplicația meteo actualizată din iOS 15 oferă mai multe afișaje grafice pentru datele meteo, hărți pe ecran complet și multe altele. Are chiar și un aspect dinamic care se modifică în funcție de condițiile meteorologice actuale.

Mai mult, aplicația are acum reproiectate fundaluri animate care reflectă cu precizie poziția soarelui și precipitațiile, împreună cu notificări noi pentru a evidenția când ploaia / zăpada începe și se oprește. Cu toate acestea, sistarea serviciilor nu va fi privit cu ochi buni de către mulți dintre utilizatorii iPhone, în cazul în care aceștia preferă Dark Sky ca instrument meteorologic independent instalat pe dispozitivele lor.