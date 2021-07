Anunțul zilei de la Banca Transilvania: ce se întâmplă cu băncile din România, cu criza, creditele

Astăzi și mâine are loc conferința ZF Bankers 2021, unde vor veni principalii bancheri din piaţă, consultanţi şi avocaţi. Ei vor discuta despre ce se întâmplă cu băncile din țara noastră, cu criza generată de pandemie, dar și cu creditele.

Omer Tetik, CEO la Banca Transilvania, a spus, în cadrul conferinţei ZF Bankers 2021, că sistemul bancar din România este acum unul mai competitiv și sănătos. “Multe bănci au revenit cu şansă de dezvoltare, iar noi avem în continuare un apetit destul de mare pentru noi achiziţii”, a spus acesta, conform ZF.

În acelaşi timp, CEO-ul Banca Transilvania a mai spus că, având în vedere capitalizarea BT, apetitul de achiziţii este foarte mare şi sunt informaţii compatitive atât în zona băncilor, dar şi în zone percum IFN-uri sau firme de leasing.

Băncile își revin ușor-ușor

„Încă nu am finalizat tranzacţia cu Idea Bank, aşteptăm aprobarile Consiliului Concurenţei şi BNR. Având în vedere capitalizarea BT, avem un apetit foarte mare. Sunt foarte multe informaţii competitive, sunt bănci, dar nu doar bănci, poate fi în zona de IFN-uri, firme de leasing”, susţine Omert Tetik, citat de aceeași sursă.

El adaugă că nu crede că am ieșit din criză încă: “Anul trecut am crescut cota de piaţă fără achiziţii. A fost un an în care am dovedit că, atunci când este nevoie de susţinerea băncii, suntem acolo”.

Conform BNR, creditele neguvernamentale în sistemul bancar au crescut cu 10% în mai 2021, faţă de mai 2020. Creditele bancare au crescut peste creşterea economică, dar garanţiile din partea statului nu a fost la acelaşi nivel

“De acum înainte, va fi şi mai bine, pentru că vom acorda credite sub programe guvernamentale şi abia aşteptăm să ne asumăm rolul nostru în PNRR, pentru a facilita acces la finanţare şi dezvoltare economiei”, completează Omer Tetik.

El pune accentul pe nevoia de oameni, de tineri şi pe nevoia de şcoli de meserie. Ca industrie, spune Omer, trebuie să arate că este mult mai atractivă, iar imaginea bancherului trebuie îmbunătăţită între timp. Iar cea mai mare provocare este în zona de recrutări.