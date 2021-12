Anunțul Digi RCS RDS pentru toți românii: nu știai că îți oferă asta și te ajută enorm

Digi RCS RDS continuă să fie cel mai important furnizor de internet din România, iar pentru a-și menține relevanța în piața autohtonă, vine la pachet cu o serie importantă de beneficii pentru abonații săi, chiar dacă mulți nici nu știu că au nevoie de ele.

A trecut deja mai bine de o lună de când furnizorul de internet Digi RCS RDS a început să ofere pe meleaguri mioritice abonamente de internet fix cu viteze de până la 10Gbps. În contextul hardware-ului pe care mulți români îl au în casă, un astfel de abonament este superfluu. Cu alte cuvinte, este mai mult decât poți tu beneficia din cauza routerului, laptopului, telefonului sau televizorului inteligent din casă. Din fericire, oficialii Digi RCS RDS s-au gândit să-ți întindă o mână de ajutor.

Digi RCS RDS îți face viața mai ușoară

Ca referință, majoritatea routerelor existente pe piață, la fel ca plăcile de rețea din calculatoare, sunt limitate la conexiuni de 1Gbps prin intermediul unui port Gigabit Ethernet. Acesta este standardul în piață. Din acest motiv, deși s-ar putea să fii tentat să faci saltul la Fiberlink 10Gbps, sunt șanse mari să nu ai ce-ți trebuie pentru a profita de el. Aici intervine Digi RCS RDS.

Gigantul de pe piața telecomunicațiilor autohtone a decis să pună la dispoziția clienților care fac un abonament de viteză mare un router pe măsura conexiunii. Pentru doar 3 lei pe lună în plus, Digi RCS RDS îți pune la dispoziție posibilitatea de a închiria un router gigabit TP-Link. Cu ajutorul acestuia, poți să depășești viteza de 1Gbps pe care am detaliat-o mai sus ca fiind standard pentru majoritatea echipamentelor. Alternativa, ideea de a-ți cumpăra tu propriul router capabil de viteze mai mari de 1Gpbs implică niște costuri semnificativ mai mari decât cei 3 lei pe lună pe care ții cere furnizorul de internet. Ca un detaliu suplimentar, noul router de la RDS are o acoperire mai bună în locuințe și este compatibil cu Wi-Fi 6.