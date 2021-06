Anunțul Digi RCS-RDS pentru toți clienții, se întâmplă când deschizi televizorul, totul cu doar 3 lei

Digi are întotdeauna oferte surprinzătoare pentru toți clienții. De data aceasta, vine cu una de nerefuzat.

Poți să alegi extraopțiunea Film Now și să te bucuri de cele mai bune filme. De la acțiune, la animație și de la SF, la comedie, aici găsești tot ce vrei, la un cost super prietenos.

Poți astfel să urmărești filme premiate pentru toate gusturile, pe canalul Film Now, alături de varianta HD. Extraopțiunea se activează automat și în Digi Online. Mai mult, dacă ești deja client Digi TV și ai pachetul Digital, poți adăuga extraopțiunea Film Now cu doar trei lei pe lună.

Printre filmele pe care le poți urmări pe Film Now la un super preț se numără Nightcrawler, The Hunt și Detective Pikachu. Activează, așadar, extraopțiunea Film Now cu doar trei lei pe lună și vezi cele mai tari filme și seriale. În plus, atunci când nu ești în fața televizorului, vezi Film Now în Digi Online pe telefon, laptop sau tabletă.

Cele mai bune filme pe Film Now, la Digi

Pe lângă asta, există și alte opțiuni pentru abonamentele Digi. Aici poți să găsești opțiunea pentru televiziune analogică – ai televiziune analogică și te bucuri de canalele TV preferate. Poți vedea până la 60 de canale TV și poți conecta mai multe televizoare. Ideal pentru tine, vine la pachet cu mai multe avantaje: ai acces gratuit pe Digi Online și urmărești peste 90 de canale TV Online, inclusiv anumite extraopțiuni active pe contract. De asemenea, beneficiezi de canalele TV Digi incluse – canalul de știri Digi 24, canale de documentare Digi World, Digi Life si Digi Animal World și canalele sportive Digi Sport 1, Digi Sport 2, Digi Sport 3.

Mai mult, dacă vrei televiziune digitală, adică o calitate mai bună a imaginii și a sunetului, poți activa opțiunea chiar aici. Vezi până la 180 de canale TV, poți conecta mai multe televizoare și ai inclus pachetul Analogic. De asemenea, poți adăuga extraopțiuni, iar această opțiune vine la pachet cu mai multe avantaje. Printre acestea, putem enumera accesul gratuit pe Digi Online, unde urmărești peste 90 de canale TV Online, inclusiv anumite extraopțiuni active pe contract. Mai mult, beneficiezi de canalele TV Digi incluse, enumerate mai sus. Iar dacă vrei să trăiești experiența HD, ia-ți decodorul HD sau cu modulul CI+.