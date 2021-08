Anunțul Digi RCS RDS care îți taie respirația: nu mai are cum să cadă

Nu mai puțin 61% din veniturile consolidate au fost generate de activitățile de pe piața principală, România, care contribuie cu 70% din totalul unităților generatoare de venituri ale Grupului. În ceea ce privește performanța veniturilor, după România, Spania este a doua piață, cu o dinamică extraordinară în primul semestru al anului, asigurând 24% din totalul veniturilor. Pe următoarele două locuri se află Ungaria (14%) și Italia (2%).

Ca referință, în cazul Digi RCS RDS, rezultatele sunt determinate în principal de creșterea bazei de RGU pe toate piețele în care activează. În particular, serviciile de telecomunicații mobile au atins 7,1 milioane RGU (+ 1,1 milioane RGU față de 30 iunie 2020), serviciile de pay-tv au ajuns la 5,9 milioane (+ 0,6 milioane RGU față de 30 iunie 2020) și serviciile de internet fix s-au situat la 4,6 milioane RGU (+ 0,8 milioane față de 30 iunie 2020).

Dincolo de încasările gigantului, cel mai spectaculos este însă profitul. Acesta este în creștere cu 128,66% față de aceeași perioadă a anului trecut. Punctual, în primul semestru al acestui an compania realizat un profit net de 48,4 milioane de euro, faţă de o pierdere de 41 milioane de euro în primul semestru din 2020.

„Veniturile din România pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2021 au fost de 215,1 milioane euro, prin comparaţie cu 187,8 milioane euro pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2020, o creştere de 14,5%. Creşterea veniturilor din România a fost determinată de creşterea numărului de RGU pentru servicii de televiziune prin cablu şi internet şi date fixe in principal prin creştere organica, cât şi ca urmare a intrării in vigoare a Contractelor de transmitere către RCS & RDS a dreptului de a opera reţelele de comunicaţii electronice aparţinând companiilor din Digital Cable Systems S.A., AKTA Telecom S.A. si ATTP Telecommunications S.R.L („Cedenţii”) in 2020.

În baza Contractelor, RCS&RDS operează reţelele Cedenţilor si furnizează servicii de comunicaţii către clienţi, în schimbul unor plăţii. ARPU în Romania a fost impactat de deprecierea cursului de schimb în perioada (RON/EUR cursul de schimb a crescut cu 1,8% in Q2 2021 faţă de Q2 2020), cât şi de mixul de pachete”, se arată în comunicatul companiei Digi RCS RDS.