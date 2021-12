Analiza care dă peste cap tot ceea ce credeam despre nivelul nostru de sărăcie: ne-am înșelat amarnic

În general, românii cred despre ei înșiși că sunt unii dintre cei mai săraci europeni. Tindem să considerăm că mai rău decât la noi în țară nu se poate trăi, că avem salarii prea mici, pensii insignifiante și, în general, un nivel de trai foarte redus. Totuși, o analiză recentă din Uniunea Europeană arată o cu totul și cu totul altă față a României.

Mai exact, se pare că țara noastră ocupă poziția de lider în cadrul Uniunii Europene, în ceea ce privește creșterea consumului în ultimii trei ani.

Suntem liderii UE

Pentru a înțelege mai bine datele pe care le vom extrage din analiză, trebuie punctat faptul că aceasta se referă la Consumul individual efectiv (AIC), care este practic un indicator al nivelului bunăstării gospodăriilor.

Eurostat ne arată că acest indicator a înregistrat modificări în majoritatea statelor membre UE în ultimii trei ani, însă cea mai importantă creştere a fost înregistrată în țara noastră. Mai exact, se observă o evoluție remarcabilă, de la 74% din media Uniunii Europene în 2018, până la 80% din media Uniunii Europene în 2020.

Anul trecut, consumul individual efectiv (AIC) per capita nu era uniform la nivelul întregii Uniuni Europene.

Concret, potrivit datelor Eurostat, acesta varia între 61% din media UE în Bulgaria şi 145% din media UE în Luxemburg, aici fiind regăsit cel mai mare nivel, semn al bunăstării locuitorilor.

Nouă state membre UE au avut un consum per capita mai mare decât media din UE în 2019 şi restul de 18 state membre au fost sub media din UE. Italia, Lituania, Irlanda, Spania, Portugalia, Polonia, Cehia, România şi Estonia au un consum per capita cu până la 25% sub media din UE.

În mod surprinzător, nu suntem codașii Uniunii Europene. Eurostat arată că România se situează înaintea altor state membre, pe care le considerăm mai bogate decât noi, precum Letonia, Grecia, Slovacia, Ungaria şi Croaţia. Acestea au un consum per capita cu până la 35% sub media din UE, şi a Bulgariei, cu un consum per capita cu 39% sub media din UE.