American Music Awards: cine sunt marii câștigători ai anului 2021

Cardi B, BTS, Taylor Swift, Megan Thee Stallion, Doja Cat sau Bad Bunny, printre marii câștigători ai premiilor „American Music Awards 2021”.

Decernarea premiilor American Music Awards 2021 a avut loc duminică, la Los Angeles, și a fost prezentată de Cardi B, incluzând interpretări ale unor artiști apreciați de public, printre care BTS, Coldplay, New Kids on the Block, Jennifer Lopez, Tyler, The Creator, Julieta Venegas, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Silk Sonic; Kane Brown, Giveon, plus mulți alții.

Trupa sud-coreeană BTS a câștigat premierul „Artistul anului” la gala American Music Awards

Cu toate că „s-a luptat” cu nume grele din industria muzicală, trupa sud-coreeană de k-pop BTS a reușit să „sufle” premiul altor artiști ca Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift sau The Weeknd. Băieții au mai primit, de asemenea, două premii importante, la categoriile „Cel mai bun duo pop sau grup” și „Cea mai bună melodie pop”, notează Deadline.com.

„Artistul nou al anului” a fost câștigat de Olivia Rodrigo, „Colaborarea anului” de Doja Cat ft. SZA „Kiss Me More”, „Cea mai apreciată melodie” – Megan Thee Stallion „Body”, „Cel mai bun videoclip” – Lil Nas X „MONTERO (Call me by your name)”, „Cel mai bun artist pop” – Ed Sheeran, „Cea mai bună artistă pop” – Taylor Swift, „Cel mai bun album pop” – Taylor Swift „evermore”, „Cel mai bun artist country” – Luke Bryan, „Cea mai bună artistă country” – Carrie Underwood, „Cel mai bun duo sau grup country” – Dan + Shay, „Cel mai bun album country” – Gabby Barrett „Goldmine”, „Cea mai bună melodie country” – Gabby Barrett „The Good Ones”, „Cel mai bun artist hip-hop” – Drake, „Cea mai bună artistă hip-hop” – Megan Thee Stallion, „Cel mai bun album hip-hop” – Megan Thee Stallion „Good News”, „Cea mai bună melodie hip-hop” – Cardi B „Up”, „Cel mai bun artist R&B” – The Weeknd, „Cea mai bună artistă R&B” – Doja Cat, „Cea mai bună melodie R&B” – Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) „Leave The Door Open” și „Cel mai bun album R&B” – Doja Cat „Planet Her”.

Au existat și o serie de premii destinate artiștilor latino. Printre câștigătorii acestora s-au numărat Becky G sau Bad Bunny.

La categoria „Cel mai bun artist rock”, câștigătorul a fost Machine Gun Kelly, Kanye West câștigând premierul pentru „Cel mai apreciat artist gospel”.