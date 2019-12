Wonder Woman 2 primește primul trailer și confirmă revenirea DC Comics pe culmile gloriei

Wonder Woman 2 sau Wonder Woman 1984, după cum îi spun apropiații, tocmai a beneficiat de primul trailer oficial și se anunță a fi spectaculos.

În cazul în care ești unul dintre milioanele de oameni care a apreciat foarte mult ecranizarea poveștii din Wonder Woman cu Gal Gadot în rolul principal, te vei bucura să afli că a început campania de marketing pentru al doilea film din serie. Intitulat Wonder Woman 1984, filmul va fi regizat de aceeași Patty Jenkins.

Gal Gadot a debutat în rolul lui Wonder Woman în urmă cu aproximativ trei ani, în Batman V Superman: Dawn of Justice. Un an mai târziu, în 2017, a avut parte de producția solo, Wonder Woman, care a intrat în istorie ca fiind prima super producție cu un erou feminin în rolul principal. Cei de la Marvel au făcut același lucru după doi ani, cu Captain Marvel.

Pe lângă faptul că a fost construit în jurul unui personaj feminin, Wonder Woman a reprezentat o victorie importantă pentru universul cinematografic DC din prima încasărilor. În mod pragmatic, a fost primul succes real, de nivelul Marvel, obținut de un film DCEU. În consecință, când Warner Bros. a acceptat ideea unei continuări, au vrut să aibă parte în ecuație de exact aceleași ingrediente. Astfel, regia a căzut în sarcina lui Patty Jenkins (Monster, Arrested Development), în timp ce distribuția a rămas, de asemenea, neschimbată.

În contextul în care personajul interpretat de Chris Pine moare în primul film, va fi interesant de văzut modul în care a fost gândită revenirea sa în Wonder Woman 1984. Inițial, cel de-al doilea film ar fi trebuit să ajungă în cinematografe în noiembrie 2019, dar a fost amânat până în iunie 2020.

Personajele negative ale noii producții vor fi interpretate de Pedro Pascal (The Mandalorian) și Kristen Wiig. Mai avem de așteptat aproximativ jumătate de an până când va ajunge în cinematografe, deci ar trebui să mai avem parte de cel puțin un trailer până atunci.