Adevărul despre Dacia Spring, după 1500 de kilometri: ce au descoperit șoferii mașinii electrice

Deși întâmpină dificultăți majore în a ajunge la toți cei care au făcut comandă, Dacia Spring pare să fie un succes răsunător în mai multe țări europene. Unii șoferi au parcurs deja peste 1000 de kilometri cu ea.

Ca să-ți dai seama cum merge o mașină sau cât este de bună, trebuie să fi parcurs cel puțin 1000 de kilometri în spatele volanului. Întâmplarea face că unii posesori de Dacia Spring au reușit deja această performanță. Alexandra trăiește în Franța și, într-un interviu acordat celor de la AutomobilePropre.fr, a detaliat concluziile unei experiențe de lungă durată în spatele mașinii electrice realizate în China sub brandul de la Mioveni.

Dacia Spring, după 1500 de kilometri: primele concluzii

„Îl folosim exclusiv pentru drumurile de zi cu zi. Mergem la muncă, ducem copiii la școală și la creșă. Eu merg ziua, soțul meu merge noaptea la serviciu”, povestește Alexandra, un proprietar de Dacia Spring din Franța.

În același interviu, tânăra mamă a relatat scenariile de utilizare, minusurile și trucurile pe care le-a descoperit în urma utilizării de lungă durată a unuia dintre cei mai ieftini bolizi electrici comercializați în Franța.

„Am ales Spring pentru prețul accesibil. Nu am vrut o mașină mare”, spune Alexandra, care mai are în familie și un SUV de la Peugeot, un 3008 cu motor pe benzină. „Înainte aveam un Twingo, dar consuma mult. Din cauza creșterii prețului combustibililor și pentru a proteja mediul, am ales o mașină electrică. Am ales versiunea ComfortPlus, pentru că nu era mare diferența de preț”, a adăugat șoferul de Spring.

La capitolul dotări opționale, toate ea menționează că nu a achiziționat cablul de încărcare rapidă. În schimb, încarcă mașina electrică o dată la două zile, pe timpul nopții, acasă. Durează aproximativ 13 ore. Cu încărcare completă, obține o autonomie de aproximativ 200 de kilometri, un pic sub cei 230 de kilometri promiși de Dacia în specificațiile oficiale.

Aceasta este o mașină mică, după cum atrage atenția Alexandra. „Când fiica mea stă în spate, trebuie să muți scaunul pasagerului complet în față, altfel nu are loc”, insistă ea. „E prea mic când ai copii și trebui să duc ghiozdanul sau genți cu scutece, cărucior, plus cablurile de încărcare”.

La capitolul trucuri, pentru a mai câștiga niște spațiu în portbagaj, a achiziționat o cutie specială de pe internet care intră perfect în spațiul liber din zona motorului, sub capota din față. Acolo poți pune cablurile de încărcare și echipamentele obligatorii, precum vesta reflectorizantă sau triunghiul. În final, Alexandra a plătit 18700 de euro pe Dacia Spring Comfort Plus, cu 400 de euro sub prețul din România.