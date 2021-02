Acum poți asculta cum sună Marte, în caz că erai curios de „muzica” Planetei Roșii

De parcă înregistrările video ale unui rover NASA care a aterizat pe Marte nu ar fi fost suficiente, acum agenția ne-a uimit cu o altă înregistrare incredibilă.

NASA a lansat primele înregistrări audio realizate pe suprafața lui Marte, preluate de unul dintre cele două microfoane ale roverului Perseverance.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021