VIDEO Cum a aterizat roverul Perseverance pe Marte: NASA a publicat acum filmările

Cei de la NASA sunt foarte mândri de performanța atinsă de roverul Perseverance pe planeta Marte. Din acest motiv, au început să publice mai multe clipuri impresionante în mediul online.

Dacă ești fascinant de eforturile NASA din ultimii ani legate de explorarea planetei Marte, ar fi bine să urmărești performanța agenției spațiale pe toate rețelele sociale. O serie importantă de clipuri au ajuns în spațiul online în ultimele 24 de ore legate de roverul Perseverance și aterizarea sa pe planeta Marte.

Cu puțin peste trei minute, videoclipul publicat dezvăluie imaginile mai multor camere situate în diferite locuri ale modulului, după intrarea acestuia în atmosfera marțiană: una arată desfășurarea parașutei supersonice, alta, situată sub rover, terenul marțian apropiindu-se, și alte două perspective înfățișează rover-ul depus treptat pe sol, suspendat de trei cabluri, ca în imaginea de mai sus.

Aceste postări vine în contextul în care, Roverul Perseverance al NASA a reușit să ajungă cu bine pe suprafața lui Marte, trecând cu succes de cele ”șapte minute de groază” de după intrarea în atmosferă. Misiunea a costat 2,7 miliarde dolari, iar roverul este cel mai sofisticat de până acum și conține o mulțime de experimente științifice. Dacă totul va merge bine, pe Marte va fi testat un elicopter special, dar și un instrument care va încerca să producă oxigen, extrăgând cu o pompă dioxid de carbon. Țelul suprem este să fie prelevate și probe de sol care să fie aduse pe Terra în 10 ani.

Este de așteptat ca roverul să funcționeze cel puțin doi ani, timp în care să ”hoinărească” peste 15 km. În ceea ce privește specificațiile tehnice, Roverul Perseverance cântărește 1.025 kg pe Terra și 395 kg pe Marte, datorită gravitației care este 39% din cea terestră. Are 3 metri lungime și 2,7 metri lățime și dispune de un braț robotic de 2,1 metri lungime. Are montate 19 camere video și două microfoane.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021