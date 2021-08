Acești lucrători din România au parte de oferte incredibile la telefonia mobilă: cum beneficiezi de ele

Un operator de telefonie mobilă lansează anumite facilități pentru țările din Asia. Iată cum poți profita de aceste oferte.

Lycamobile România lansează planuri tarifare cu beneficii incluse către șase țări din Asia, pentru companiile românești de recrutare a forței de muncă din Asia și a lucrătorilor de origine asiatică din România.

Astfel, noile pachete Lycamobile, denumite „Asian Plans”, au beneficii naționale nelimitate, internet nelimitat și unități internaționale către țările asiatice de unde provine cel mai mare număr de lucrători în România: Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Filipine, Vietnam și Pakistan, notează Economica.

Noul plan tarifar Lycamobile „Asia Plan S” are o valoare lunară de nouă euro, aproximativ 2% din venitul minim lunar al unui lucrator asiatic, și oferă utilizatorilor multe beneficii: internet nelimitat, minute și SMS-uri naționale nelimitate, plus cinci sute de unități internaționale. Acestea pot fi utilizate în Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Filipine, Vietnam și Pakistan, conform regulilor de consum disponibile pe site-ul operatorului. Dacă nevoia de comunicare a utilizatorului este mai mare, sunt disponibile planurile „Asia Plan M” & „Asia Plan L” cu 600, respectiv opt sute de unități internaționale.

„Planurile pentru cetățenii asiatici au fost lansate în urma identificării acestei noi nevoi pe piața din România. Vorbim despre o nouă categorie de clienți, categorie care crește de la an la an într-un ritm alert. Discutând cu partenerii noștri din zona companiilor ce importă forță de muncă, am observat că nevoia principală a lucrătorilor aasiatici, odată ajunși în România, este de comunicare cu rudele sau prietenii de acasă”, a declarat Mihai-Alexandru Nica, Country Manager Lycamobile România, citat de aceeași sursă.