Aceste carduri ar putea să dispară. Anunț de ultimă oră, sunt vizați toți românii cu cont bancar

Tehnologia evoluează extrem de repede, iar anunțul următor îi vizează pe toți românii cu card și cont bancar.

Tehnologia evoluează extrem de rapid și de aceste schimbări trebuie să profite și instituțiile financiare. Diretiva PSD2, care a intrat în vigoare anul trecut, a accelerat soluțiile digitale de ultimă generație. Astfel, mai multe companii de tip fintech au venit cu produse inovatoare.

Telefoanele s-au transformat, între timp, și-n portofele digitale, din moment ce banii se păstrează acum prin tot felul de aplicații. Mai mult, poți plăti cu telefonul mai peste tot ceea ce înseamnă că, în curând, cardurile clasice ar putea dispărea.

Reprezentanții platformei Open Banking Finqware susțin că trendurile sunt în continuă schimbare. Ei vorbesc chiar despre un viitor în care generația de atunci nu va mai fi nevoită să își comande și un card în momentul în care își deschide un cont bancar, scrie Wall-Street.

În România, Finqware a lansat acest serviciu, de multi-banking, împreună cu Banca Transilvania la finalul lunii septembrie de anul trecut, serviciu denumit NEO Control, prin care clienții pot consulta detalii despre conturile personale deschise la FinTech-uri sau bănci precum Revolut, ING, BCR sau Unicredit.

Dincolo de serviciile de agregare a conturilor, PSD2 aduce în peisajul european și serviciile de inițiere plăți, care transferă fondurile din conturile utilizatorilor, doar cu acordul acestora, în conturile comercianților, fără a mai fi nevoie de un card bancar, ci doar de cont.

”Noi în momentul acesta suntem pe punctul de porni și pe zona de plăți. Am lăsat-o mai la final dintr-un motiv foarte simplu: noi am făcut primele teste de payment initiation(inițiere plăți) acum vreun an de zile și am văzut că maturitatea API-urilor(interfețe de conectare) pe care le au băncile este slabă, așa că le-am mai lăsat să crească”, precizează Cosmin Cosma.