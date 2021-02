Acest telefon are un buton care îl transformă într-un dispozitiv excepțional

Când a făcut primul său telefon pliabil, Samsung a curbat ecranul în interior. Și deja avem pe piață Fold 2. Oppo și LG propun un concept diferit care ar putea avea mai mult succes.

LG Rollable e telefonul spectaculos pe care compania l-a pregătit. Oppo face un lucru similar, după cum a anunțat în toamna lui 2020. E vorba de modelul Oppo X care, în loc să aibă un ecran pe care îl îndoi pe spate sau față, are un ecran care e rulat în interiorul dispozitivului.

Ce avem acum e un video în care un francez folosește telefonul și explică ce-i cu el. Funcționalitatea cheie e activată de un buton de pe lateral. La dublu click, telefonul devine o tabletă cu ecran suficient de generos.

Telefonul are un ecran de 6,7 inci, OLED, dacă îl folosești clasic. În această versiune telefonul pare destul de îngust şi alungit, cu aspect 21:9. Odată activat modul „rulabil”, obții un ecran de 7,4 inci.

Ecranul, odată „derulat” telefonul, nu e perfect drept și acesta ar fi principalul lucru pe care să-l rezolve producătorii. Problema e prezentă și la Samsung Fold 2, care are o cută.

Deocamdată, din cum arată în video și ce spune cel care a pus mâna pe el, telefonul are margini din plastic, are 226 de grame (ceea ce, pentru un dispozitiv de 7,4 inci, nu-i deloc rău), și are un singur buton. Acel buton de „derulat” ecranul. E însă tactil ca să poți modifica și volumul din el.

Când va ajunge pe piață un așa telefon

Chiar dacă telefonul a fost dezvăluit în 2020, iar acum îl vedem în primul video, e puțin probabil să fie lansat mai devreme de toamna lui 2021. Oricând ar fi lansat, cu siguranță nu va avea rezistență la apă și praf, dar mai important e cum gestionează Oppo, din interfață, ecranul mai mare și mai mic. Aceasta e principala promisiune a unui telefon pliabil: faci mai mult, mai eficient, nu ai doar un ecran mai mare, care, în general, e destul de pătrățos.