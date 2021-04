Acest serial despre telefoanele Nokia te va trimite direct în adolescență: de ce vei deveni nostalgic

Nokia a fost, la un moment dat, liderul pieței de telefoane mobile. Din păcate, n-a ținut pasul și a căzut la fel de repede pe cât a urcat.

Nokia n-a reușit să țină pasul cu vremurile. Din cel mai mare producător de telefoane mobile la nivel mondial, compania n-a reușit să-și mențină business-ul în această direcție. Apariția telefoanelor inteligente – smartphone – a îngropat compania.

Pentru nostalgicii acelor vremuri, compania Rabbit Films vine cu un serial care prezintă fix ascensiunea și decăderea finlandezilor. Serialul se va numi „Mobile 1.0”, iar producția celor șase episoade a început deja.

Mărirea și decăderea Nokia, în 6 episoade

Seria, în limbile engleză şi finlandeză, e filmată în Statele Unite şi în Finlanda și va fi lansată în prima parte a anului 2022 pe serviciul scandinav de streaming C More, înainte de a avea premiera pe postul MTV3. Serviciul de streaming C More a obţinut şi drepturile de difuzare la cerere pentru ţările scandinave şi baltice.

Rabbit Films deţine celelalte drepturi de distribuţie pe plan internaţional și, cu puțin noroc, poate ajunge și pe Netflix sau HBO.

„Mobile 1.0” este prima producţie TV care va prezenta dezvoltarea companiei finlandeze de produse electronice Nokia, de la o mică afacere până la transformarea într-un jucător global în industria telefoanelor mobile, în care a învins branduri uriaşe şi deja consacrate pe această piaţă. Primul sezon se va concentra pe anii 1988-1990, când tehnologia dedicată telefoanelor mobile se afla încă în perioada sa de „copilărie”.

Care-i povestea

În centrul acţiunii se vor afla câţiva tineri avocaţi care vor să se impună în faţa colegilor lor de breaslă din companii multinaţionale foarte bogate, ingineri perseverenţi care dezvoltă produse noi şi revoluţionare, intrigi de culise şi rivalităţi personale, dar şi un CEO al cărui curaj a salvat întreaga companie după moartea tragică a predecesorului său.

În noul serial TV vor juca Satu-Tuuli Karhu – în rolul Katarinei Tammi, o tânără avocată care lucrează în departamentul juridic al companiei, Emil Kihlstrom – interpretul personajului Aki Makkonen, un fost coleg de universitate al Katarinei, care ascunde un mare secret, Aku Sipola – în rolul Risto Salminen, un inginer talentat şi excentric, hotărât să creeze un nou tip de telefon mobil, Oona Airola – în rolul soţiei lui Risto, şi Sampo Sarkola – care va interpreta personajul Jorma Ollila, CEO-ul vizionar care a dus compania Nokia pe culmile succesului.

Serialul are la bază cercetări extensive şi interviuri cu persoane implicate în istoria companiei finlandeze.

„Mobile 1.0” este scris şi regizat de Maarit Lalli şi va beneficia de o finanţare suplimentară oferită de Finnish Impact Film Fund.