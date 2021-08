Acest serial cu Nicole Kidman este cel mai vizionat pe o cunoscută platformă de streaming: de ce trebuie să-l vezi

Nine Perfect Strangers a avut un mare succes, serialul fiind cea mai vizionată de pe Hulu. Miniseria se bazează pe romanul cu același nume al lui Liane Moriarty. Rolul principal este interpretat de Nicole Kidman.

Moriarty a scris anterior Big Little Lies, care a fost transformat într-un serial HBO, cu Nicole Kidman în rolul principal. Același duo a adus Nine Perfect Strangers pe platforma de streaming Hulu.

Nine Perfect Strangers, cu Nicole Kidman, poate fi urmărit pe Hulu

Serialul prezintă povestea a nouă străini care se reunesc la un centru de wellness și are o distribuție de calitate, care îi include pe Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving și Manny Jacinto.

Hulu a anunțat că Nine Perfect Strangers a avut cea mai vizionată premieră a vreunui serial lansat vreodată pe serviciul de streaming. Primele trei episoade ale seriei au fost lansate pe 18 august, în timp ce celelalte cinci vor fi disponibile săptămânal, potrivit Comicbook.com.

Platforma de streaming Hulu a avut nenumărate serii populare, inclusiv The Handmaid’s Tale (care a deținut recordul pentru cea mai vizionată premieră a unui serial original, înainte de Nine Perfect Strangers), Little Fires Everywhere și The Great. Fanii pot urmări acum cel de-al patrulea episode al seriei Nine Perfect Strangers, pe serviciul de streaming Hulu. Acesta este lansat chiar astăzi.

Adaptarea live-action Cowboy Bebop vine pe Netflix: când se lansează animația copilăriei

O altă serie îndrăgită care va fi lansată pe o altă platformă de streaming este Cowboy Bebop. Serialul va fi lansat pe Netflix în această toamnă.

Așadar, fanii Cowboy Bebop nu vor trebui să aștepte prea mult pentru a revedea lumea lui Spike, Faye, Jet și Edward. Netflix va lansa adaptarea live-action a legendarei serii anime pe 19 noiembrie.

Primul sezon va avea zece episoade. Deși Netflix nu a postat încă un trailer, platforma de streaming a oferit o primă privire asupra Cowboy Bebop într-o serie de fotografii. Imaginile îi arată pe John Cho (Spike Spiegel), Mustafa Shakir (Jet Black) și Daniella Pineda (Faye Valentine), precum și un adorabil corgi.