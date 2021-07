Această tehnică de citire a minții a transformat gândurile unui om paralizat, în cuvinte

Într-o lucrare incredibilă, oamenii de știință au dezvoltat un implant neuronal, care a fost capabil să citească gândurile unui om paralizat și să le transforme în cuvinte scrise. Astfel, i-a oferit un nou mod de comunicare, după ce și-a pierdut capacitatea de a vorbi.

„Acest lucru este mai mult decât ne-am imaginat vreodată că am putea ajunge”, a declarat pentru New York Times neurologul și medicul pediatru de la Oregon Health & Science University, Melanie Fried-Oken.

Tot ceea ce trebuie să facă pacientul, cunoscut sub numele de „Pancho”, este să încerce să vorbească cu voce tare, iar sistemul îi va prelua intenția, îi va decoda gândurile în cuvinte specifice și le va afișa pe un ecran, potrivit unei cercetări publicate recent în New England Journal of Medicine.

Această tehnologie poate transpune gândurile în cuvinte

„A demonstra că poți descifra vorbirea de la semnalele electrice din zona motorului de vorbire al creierului tău este revoluționar”, a adăugat Fried-Oken.

Este o realizare incredibilă. Nu numai că abilitatea de a comunica în mod clar fără a pronunța un singur cuvânt este o descoperire la nivel de “sfânt graal” în lumea cercetării interfeței creier-computer, dar, conform NYT, cercetătorii nici măcar nu erau siguri dacă Pancho era capabil să comunice înainte de studiu.

„Acea parte a creierului său ar fi putut fi inactivă și, pur și simplu, nu știam dacă se va trezi vreodată cu adevărat pentru a putea vorbi din nou”, a declarat președintele de chirurgie neurologică al Universității din California, San Francisco și autorul principal al studiului Edward Chang NYT.

Deocamdată, sistemul rămâne imperfect. Algoritmul care decodează gândurile a ghicit cuvântul corect în aproximativ jumătate din cele nouă mii de încercări ale sale. Dar acest număr a crescut, notează NYT, când Pancho a spus propoziții care fuseseră deja scrise pe un ecran. Dincolo de aceasta, atât cuvintele individuale, cât și propozițiile complete au devenit din ce în ce mai exacte, datorită unei caracteristici asemănătoare corecției automate adăugate algoritmului.

Folosind tehnologia pentru a vorbi cu NYT, Pancho a numit sistemul o „experiență care schimbă vieți”.

„Vreau doar, nu știu, să obțin ceva bun, pentru că întotdeauna mi s-a spus de către medici că am zero șanse să mai vorbesc vreodată”, a spus el. „Să nu poți comunica cu nimeni, să nu poți purta o conversație normală și să nu te poți exprima în niciun fel, este devastator. E foarte greu de trăit”, a adăugat el.