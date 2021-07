Gamerii erau obișnuiți să primească jocuri cadou din partea PlayStation Plus de la Sony, precum și Xbox de la Microsoft. Amazon Prime intră acum în aceeași cursă, astfel că oferă pentru abonații săi, mai multe jocuri gratuite.

Cele mai cunoscute platforme de gaming oferă ocazional abonaților săi jocuri cu avantaje Gold. Acum, Amazon este aici pentru a îți reaminti că oferă beneficii de joc și pentru membrii Prime. Începând cu data de ieri și până la 1 septembrie, serviciul de abonament oferă trei jocuri clasice pentru computer, LucasArts, în prima lună.

Trio-ul include The Secret of Monkey Island: Special Edition, urmat de Indiana Jones și Fate of Atlantis, iar în cele din urmă, Sam & Max: Hit The Road. Comparativ cu livrările sale accelerate, dar și streaming-ul Prime Video, în ceea ce privește jocurile, care includ și titluri gratuite, se simt inevitabil ca fiind avantajele unui abonament Prime.

Abonații Prime sunt răsfățați cu jocuri clasice

Prin urmare, aceste jocuri clasice certificate ar trebui să contribuie major la sporirea atracției sale din partea jucătorilor nostalgici care duceau dorul acestor jocuri. Așadar, pasionații titlurilor menționate anterior, pot retrăi suspansul dar și dificultățile care se regăsesc în jocurile de odinioară

De la renașterea sa din ianuarie, marca Lucasfilm Games, care este deținută de Disney, s-a ocupat să-și reorganizeze francizele pentru platforme mai noi. În cinstea celei de-a 30-a aniversări a Monkey Island, Limited Run Games a lansat o ediție completă de colecție în octombrie, care a reunit toate cele cinci jocuri din serie, inclusiv Telltale’s Tales of Monkey Island.

În iunie, Sam & Max: This time is virtual! a adus detectivii antropomorfi la Oculus VR. În timp ce Indy este pe punctul de a juca într-un nou joc de la MachineGames, studioul din spatele seriei moderne Wolfenstein, Todd Howard de la Bethseda are calitatea de producător executiv.