A fost descoperită colecția secretă de filme a lui Ceasușescu. Sunt și casete interzise minorilor

Un angajat al Studiourilor Buftea, Ștefan Chirian, susține, pentru ziarul Adevărul, că a descoperit colecția secretă de filme a fostului lider comunist, Nicolae Ceaușescu. În colecție s-ar regasi și producții interzise minorilor, susține Chirian.

Industria cinematografică din comunism era controlată cu mâna de fier de organele de partid. Nu orice avea voie să ajungă pe sticlă, iar ce era destinat publicului trebuia să aibă în centrul preamărirea liderului și familiei sale, dar și teme de propagandă comunistă.

În timp ce societatea civilă era nevoită să urmărească filme de proastă calitate în mare parte, menite doar să gadile orgoliul conducătorilor, elita politicii, în frunte cu familia Ceaușescu, era privilegiată de cinamatografe proprii și colecții impresionante de casete video.

Colecția secretă a lui Ceaușescu a fost descoperită

Se știe că la reședința din Primăverii, București, familia prezidențială a Ceaușeștilor avea o sală proprie de cinema. Aici rulau filme interzise oamenilor de rând.

De curând, un angajat al Studiourilor Buftea, Ștefan Chirian, a anunțat că a descoperit colecția de filme a liderului comunist Nicolae Ceaușescu.

„Imediat după Revoluţie, aparatura şi casetele din colecţia lui Ceauşescu s-au transferat spre păstrare în magaziile studiourilor cinematografice de stat şi au rămas într-un subsol până de curând. Timp de 30 de ani nimeni nu s-a mai interesat de soarta lor. Noi am descoperit un volum uriaş de casete pitite prin cotloane şi unghere. N-am aruncat nimic, nici măcar reclamele la pastă de dinţi“, a declarat Chiriac, care şi-a petrecut ultimele patru luni cercetând această arhivă.

„Pentru a putea viziona această «comoară» a trebuit să investesc o sumă deloc de neglijat în aparatură, pentru că n-am găsit doar VSH-uri, ci şi formate mai puţin uzitate, cum ar fi U-matic. Am găsit un player funcţional tocmai în Germania, am trecut prin multe peripeţii ca să întru în posesia lui – are 25 de kilograme. Funcţionează perfect, chiar dacă e fabricat în anii ’80. Am mai luat şi un Betamax, tot din aceeaşi perioadă, care m-a uimit prin complexitatea mecanismelor şi claritatea cu care redă casete cu o vechime de peste patru decenii“, a mai povestit angajatul Studiourilor Buftea.

Ce filme prefera dictatorul

Printre filmele descoperite de angajatul de la Buftea se numără Mad Max, Atlantic City, Ben-Hur, Taxi Driver, Toţi oamenii preşedintelui şi Duzină de ticăloşi. „Am găsit şi filme din seria James Bond şi pelicule franţuzeşti cu Alain Delon sau Jean-Paul Belmondo, cum ar fi «Borsalino».”, susține Ștefan Chirian.

Nu lipsesc nici filmele pentru adulți

„Tot în colecţia de casete există mult cabaret german, franţuzesc, muzică imperialistă cu videoclipuri de genul celor realizate de MTV, englezeşti şi americane, concursuri de dansuri sportive din Germania. Probabil i-au aparţinut lui Nicu Ceauşescu, ca şi casetele pentru adulţi, pentru că s-au găsit şi asemenea filme”, mai povestește angajatul.