Ce filme viziona Nicolae Ceaușescu în intimitate, de fapt. S-a descoperit recent colecția lui secretă

Printre multele legende despre viața privată a fostului dictator, a fost și cea a celebrului cinematograf privat pe care acesta îl avea în locuința sa din Primăverii. Nu de mult, Ştefan Chiriac, angajat al Studiourilor Buftea, descoperea o impresionantă colecție de filme, deținute în trecut de Nicolae Ceaușescu, spune Adevărul.ro.

Colecția descoperită de acesta ar conține un număr impresionant de filme de Hollywood. Ștefan Chiriac spune că a mai descoperit și imagini nepublicate niciodată din viața privată a celor doi foști dictatori. Intenția acestuia este de a le compila sub forma unor documentare și să le dea publicității, cât mai curând posibil.

”Timp de 30 de ani nimeni nu s-a mai interesat de soarta lor. Noi am descoperit un volum uriaş de casete pitite prin cotloane şi unghere. N-am aruncat nimic, nici măcar reclamele la pastă de dinţi. Pentru a putea viziona această «comoară» a trebuit să investesc o sumă deloc de neglijat în aparatură, pentru că n-am găsit doar VHS-uri, ci şi formate mai puţin uzitate, cum ar fi U-matic.

Am găsit un player funcţional tocmai în Germania, am trecut prin multe peripeţii ca să intru în posesia lui – are 25 de kilograme. Funcţionează perfect, chiar dacă e fabricat în anii ’80. Am mai luat şi un Betamax, tot din aceeaşi perioadă, care m-a uimit prin complexitatea mecanismelor şi claritatea cu care redă casete cu o vechime de peste patru decenii“, a mai povestit angajatul Studiourilor Buftea, celor de la Adevărul.ro.